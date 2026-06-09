क्या था जयपुर की नूरानी मस्जिद का इतिहास? जिसे JDA ने किया ध्वस्त

Jaipur Noorani Masjid History: राजस्थान की राजधानी जयपुर में कल यानी सोमवार (08 जून, 2026) को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए एक ऑपरेशन को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है. दरअसल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मालवीय नगर और जगतपुरा इलाके में सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण ने कुल 5 धार्मिक ढांचों को हटाया, जिनमें एक मस्जिद, एक मजार और एक चबूतरा (सत्संग भवन) शामिल हैं.

ऐसे में आइए जानते हैं कि जिस नूरानी मस्जिद को जेडीए ने गिरा दिया. उसका इतिहास क्या है? स्थानीय लोगों के लिए इसका क्या महत्व था? आज इस लेख में इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे.

क्या था नूरानी मस्जिद का इतिहास?

मस्जिद कमेटी के अनुसार, नूरानी मस्जिद को 1981 में बनाया गया था. जो कि लगभग 391 वर्ग गज जमीन के एक प्लॉट में बना था. जिसके बारे में बताया जाता है कि नूरानी मस्जिद में पिछले 44 वर्षों से रोजाना 5 वक्त का नमाज अदा किया जाता था, जिसमें सैंकड़ों स्थानीय लोग शामिल होते थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ज़मीन 2 जुलाई 1981 को अब्दुल रहमान मंसूरी नाम के व्यक्ति ने खरीदी थी. मस्जिद कमेटी का दावा है कि जमीन एक स्थानीय सोसाइटी से खरीदी गई थी. जिसे जयपुर विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिली हुई थी.

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स्थानीय मुस्लिम ने पैसे किए इकट्ठा

बताया जा रहा है कि जमीन हासिल करने के बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने पैसे इकट्ठा किए और लोगों के सहयोग से मस्जिद का निर्माण किया. तब से इस मस्जिद में नियमित रूप से दिन में 5 बार नमाज और कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे.

वक्फ बोर्ड में कब कराया गया रजिस्टर?

मस्जिद के इतिहास से जुड़े दस्तावेज से पता चलता है कि इस इबादतगाह को 28 अप्रैल 1988 को राजस्थान वक्फ बोर्ड के साथ आधिकारिक तौर पर रजिस्टर कराया गया था. इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि मस्जिद कमेटी ने 1994 में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को विकास शुल्क (डेवलपमेंट चार्ज) का विधिवत भुगतान कर दिया था. कमेटी का कहना है कि मस्जिद के निर्माण के समय से लेकर तीन दिन पहले नोटिस मिलने तक किसी भी सरकारी प्राधिकरण ने इस ढांचे को कभी भी आधिकारिक तौर पर अवैध घोषित नहीं किया था.

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