Jaipur Nagar Nikay Chunav Results 2026: जयपुर नगर निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का चला जादू, खुला AIMIM का खाता

AIMIM Candidate Firoza Bano Win: जयपुर नगर निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने खाता खोलकर बड़ी दस्तक दी है. वार्ड नंबर 146 भट्टा बस्ती से AIMIM प्रत्याशी फिरोजा बानो ने जीत दर्ज की है. फिरोजा बानो ने 1,975 वोटों के अंतर से चुनाव जीत हासिल की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जयपुर निगम चुनाव में पहली बार AIMIM को जीत मिली है.

AIMIM की जीत की सबसे खास बात यह रही कि असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान इसी वार्ड में पहुंचकर जनसभा की थी. ओवैसी ने सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ यहां प्रचार किया था.

फिरोजा बानो की हुई जीत

इसके बाद इसी वार्ड से AIMIM की महिला प्रत्याशी फिरोजा बानो की जीत हुई है. राजस्थान में AIMIM ने इस निकाय चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 2 सीटों पर पार्टी को जीत मिली है. जयपुर के अलावा झुंझुनू में भी AIMIM प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है. AIMIM ने राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ चुनावी समझौते के तहत चुनाव लड़ा था. जयपुर में फिरोजा बानो की जीत को पार्टी के लिए खास उपलब्धि माना जा रहा है.

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जयपुर में 77 वार्डों में बीजेपी ने दर्ज की जीत

जयपुर नगर निगम के 143 वार्डों की मतगणना पूरी हो गई है. अब तक सामने आए नतीजों के मुताबिक, भाजपा ने 77 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के खाते में 52 सीटें गई हैं. वहीं, 14 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है. 77 सीटों के साथ बीजेपी ने नगर निगम में स्पष्ट बढ़त बना ली है. जयपुर नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 76 सीटों का है.

ऐसे में बीजेपी 77 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है. हालांकि, 7 वार्डों के नतीजे फिलहाल होल्ड पर हैं, जिसके चलते इन वार्डों की अंतिम स्थिति अभी साफ नहीं हुई है. होल्ड किए गए 7 वार्डों में से 3 वार्डों के नतीजे जल्द जारी किए जाएंगे. वहीं, बाकी 4 वार्डों में री-पोल के बाद फैसला होगा. इन चार वार्डों के 5 बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा. री-पोल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इन चारों वार्डों की चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ होगी.

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