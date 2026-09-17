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Jaipur Nagar Nigam Re-polling: जयपुर नगर निगम के 4 वार्डों में हुआ पुनर्मतदान, चारों में कांग्रेस को मिली जीत

Jaipur Nagar Nigam Re-polling: जयपुर नगर निगम के 4 वार्डों के 5 पोलिंग बूथों पर बुधवार को पुनर्मतदान हुआ. जिनमें से चारों में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है. अब जयपुर नगर निगम में कांग्रेस के 57 और बीजेपी के 78 पार्षद हो गए हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 17, 2026 6:38:53 PM IST

जयपुर नगर निगम के 4 वार्डों में हुआ पुनर्मतदान, चारों में जीती कांग्रेस
जयपुर नगर निगम के 4 वार्डों में हुआ पुनर्मतदान, चारों में जीती कांग्रेस


Jaipur Nagar Nigam Re-polling: राजस्थान (Rajasthan News) निकाय चुनाव के नतीजों की घोषणा हो गई है. जयपुर नगर निगम के 4 वार्डों के 5 पोलिंग बूथों पर बुधवार (16 सितंबर, 2026) को दोबारा मतदान हुआ था. गुरुवार सुबह मतगणना हुई और परिणामों की घोषणा की गई. इन सभी 4 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली है. यानी जिन 4 वार्डों का परिणाम रोका गया था. उन सभी वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहरा दिया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में गुरुवार सुबह 8 बजे भवानी निकेतन परिसर में काउंटिंग हुई थी.

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किन वार्डों में हुआ था पुनर्मतदान?

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के मुताबिक, वार्ड नंबर 9, 18, 25 और 34 के कुल 5 बूथों पर पुनर्मतदान हुआ था.

  • वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस प्रत्याशी कैलाशी ने जीत हासिल की.
  • वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस प्रत्याशी वंदिता शर्मा ने जीत हासिल की.
  • वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस प्रत्याशी रेखा देवी ने जीत हासिल की.
  • वार्ड नंबर 34 से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश यादव ने जीत हासिल की.

यह भी पढ़ें – Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: फैज हसन, नेहा शर्मा और सुमन भाटी…राजस्थान निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले जेन जी उम्मीदवार

14 सितंबर को कितने वार्डों के परिणाम हुए थे घोषित

14 सितंबर को जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में से 146 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे. 78 वार्डों में बीजेपी, 53 वार्डों में कांग्रेस और 15 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी. पुनर्मतदान के बाद अब नंबर में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 53 से बढ़कर 57 हो गई है. यानी जयपुर नगर निगम में बीजेपी के 78 और कांग्रेस के 57 पार्षद हो गए हैं. जबकि निर्दलीय पार्षदों की संख्या 15 हो गई है.

कितना रहा जीत का अंतर?

  • वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस की कैलाशी ने बीजेपी प्रत्याशी मंजू अग्रवाल को 764 मतों से पछाड़ दिया.
  • वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस की प्रत्याशी रेखा देवी ने भाजपा की चंचल कंवर को 397 मतों से शिकस्त दी.
  • वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस की वंदिता शर्मा ने भाजपा के नीरज कुमावत को 181 मतों से हराया.
  • वार्ड नंबर 34 से कांग्रेस के सुरेश यादव ने भाजपा के पीयूष किराड़ को 149 मतों से पराजित किया.

यह भी पढ़ें – Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: बीजेपी या कांग्रेस…किसका पलड़ा रहा भारी, 10 नगर निगमों में किसे कहां से मिला बहुमत?

Tags: rajasthan news
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