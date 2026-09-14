Jaipur Nagar Nigam Chunav Results 2026: BJP का मुस्लिम कैंडिडेट वाला दांव पड़ गया उल्टा? 8 उम्मीदवारों का क्या हुआ?

Jaipur Nagar Nigam Chunav Results 2026: जयपुर नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने एक अनोखा राजनीतिक कदम उठाया. पार्टी ने संयुक्त जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था. जयपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी द्वारा उतारे गए मुस्लिम उम्मीदवारों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी. लेकिन शुरुआती नतीजों ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यह रणनीति काम आई.

बीजेपी के 8 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 4 पहले ही हार चुके हैं, जबकि बाकी या तो पीछे चल रहे हैं या नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. यह नतीजा इसलिए अहम है क्योंकि बीजेपी ने 2014 में सिर्फ एक और 2020 में दो मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे. इस बार पार्टी साफ तौर पर मुस्लिम-बहुल वार्डों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती थी.

बीजेपी के 4 मुस्लिम उम्मीदवार पहले ही हार चुके हैं

वार्ड 109 में बीजेपी उम्मीदवार जाकिर खान कायमखानी निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान से हार गए.

वार्ड 117 में बीजेपी उम्मीदवार शबाब जहां, जिन्हें शब्बो के नाम से भी जाना जाता है, कांग्रेस उम्मीदवार संजीदा बेगम हार गईं.

वार्ड 128 में बीजेपी उम्मीदवार माजिद खान पठान को हार का सामना करना पड़ा, जहां निर्दलीय उम्मीदवार इशाक मंसूरी जीते.

वार्ड 146 में भी बीजेपी उम्मीदवार अफसाना हार गईं और कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की.

Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: कांग्रेस या बीजेपी? राजस्थान निकाय चुनाव में किसे मिली बढ़त? कैसा रहा नतीजा

मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला सही नहीं हुआ साबित

अब तक के नतीजों के मुताबिक, मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का बीजेपी का फैसला बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ है. सबसे ज्यादा नजर जिस मुकाबले पर है, वह वार्ड नंबर 19 का है, जहां बीजेपी उम्मीदवार शाह नवाज अंसारी मैदान में हैं. बीजेपी ने एक बार फिर अंसारी पर भरोसा जताया था. 2020 के निकाय चुनाव में वे कुछ सौ वोटों से हार गए थे. उस पिछले प्रदर्शन ने वार्ड नंबर 19 को पार्टी के लिए खास तौर पर अहम बना दिया था. नतीजों का इंतजार है, ऐसे में अंसारी का प्रदर्शन इस बात का अहम संकेत दे सकता है कि क्या जयपुर में मुस्लिम वोटरों के बीच बीजेपी की रणनीति को कोई समर्थन मिला है.

बीजेपी को किससे मिल रही चुनौती?

बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों को कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों दोनों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है. कई मुस्लिम-बहुल वार्डों में कांग्रेस ने अपने स्थापित स्थानीय नेटवर्क और पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा किया है. कुछ इलाकों में निर्दलीय उम्मीदवार भी मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं.

यह भी पढ़ें – Rajasthan Local Body Election Results 2026: राजस्थान निकाय चुनाव में क्या है बीजेपी और कांग्रेस का हाल? निर्दलीय का भी दिखा दबदबा