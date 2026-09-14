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Jaipur Nagar Nigam Chunav Results 2026: जयपुर नगर निगम में जेन जी की एंट्री, कौन हैं फैज हसन? जिन्होंने 21 साल की उम्र में जीता चुनाव

Jaipur Nagar Nigam Chunav Results 2026: राजस्थान के जयपुर नगर निगम में वार्ड नंबर 71 से 21 वर्षीय कांग्रेस उम्मीदवार फैज हसन ने जीत हासिल की है. इसके साथ ही जयपुर नगर निगम चुनाव में जेन जी की एंट्री हो गई है.

By: Sohail Rahman | Published: September 14, 2026 9:04:45 PM IST

जयपुर नगर निगम में जेन जी की एंट्री
जयपुर नगर निगम में जेन जी की एंट्री


Jaipur Nagar Nigam Chunav Results 2026: राजस्थान के शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार फैज हसन ने वार्ड नंबर 71 से जीत हासिल की है, जिससे वे जयपुर नगर निगम में सबसे कम उम्र के नए चेहरों में से एक बन गए हैं. फैज हसन की उम्र 21 साल बताई जा रही है. उन्हें 5,426 वोट मिले. उन्होंने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद सलीम को हराया, जिन्हें 5,256 वोट मिले. बीजेपी उम्मीदवार निशा गौड़ तीसरे स्थान पर रहीं.

शहरी निकाय आम चुनाव-2026 के तहत सोमवार को जयपुर नगर निगम के 150 में से 120 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 63 वार्ड जीते, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 44 वार्डों पर जीत हासिल की.

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निर्दलीय उम्मीदवारों ने 13 वार्डों में दर्ज की जीत

जयपुर जिला प्रशासन के अनुसार, बाकी वार्डों के लिए वोटों की गिनती चल रही है. अब तक अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 13 वार्ड जीते हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पूरे राजस्थान में शहरी निकाय चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस पर अपनी बढ़त और बढ़ा ली है. बीजेपी ने 3,587 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस को 3,050 वार्ड मिले. जिन 10,244 वार्डों में गिनती हुई थी, उनमें से 8,700 से ज्यादा के नतीजे दोपहर 2.15 बजे तक घोषित कर दिए गए थे. प्रमुख नगर निगमों के नतीजों से मिली-जुली तस्वीर सामने आई.

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उदयपुर नगर निगम में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत किया हासिल

बीजेपी ने 80 सदस्यों वाले उदयपुर नगर निगम में 53 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया. कांग्रेस ने 23 वार्ड जीते, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को तीन और सीपीआई (एम) को एक सीट मिली. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि अजमेर और पाली में कांग्रेस की जीत हुई. अजमेर के 80 वार्डों में कांग्रेस ने 37 वार्ड जीते, जबकि बीजेपी को 32 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 11 वार्ड मिले. 65 वार्डों वाले पाली नगर निगम में कांग्रेस ने 29 वार्ड जीते, जबकि बीजेपी को 21 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 15 वार्ड मिले.

भरतपुर में निर्दलीय ने बाजी मारी

भरतपुर में नतीजे बिल्कुल अलग रहे, जहां निर्दलीय उम्मीदवारों ने 65 में से 36 वार्डों में जीत हासिल की या बढ़त बनाए रखी, जबकि बीजेपी को 20 और कांग्रेस को सात वार्ड मिले. बीएसपी और आरएलपी ने एक-एक वार्ड जीता. भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह नगर है.

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Tags: rajasthan news
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