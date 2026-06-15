प्यार, धोखा और खून…पत्नी ही निकली कातिल, 1200 रुपये में कराया पति का कत्ल! प्रेमी के साथ ऐसे रची खौफनाक साजिश

Jaipur Murder Case: राजधानी जयपुर के शिप्रापथ थाना क्षेत्र में त्रिवेणी नगर पुलिया के नीचे हुए सनसनीखेज मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मृतक महेश जाटव की पत्नी आरती और उसके प्रेमी मोनू चौधरी को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि दोनों के बीच पिछले तीन साल से अवैध संबंध थे और जब पति इस रिश्ते में बाधा बनने लगा तो उसे रास्ते से हटाने के लिए महज 1200 रुपये में हत्या की साजिश रच डाली गई. यह वारदात न सिर्फ इलाके में दहशत का कारण बनी, बल्कि रिश्तों की बुनियाद को भी झकझोर देने वाली निकली.

पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची खौफनाक साजिश

जयपुर के त्रिवेणी नगर इलाके में हुई इस हत्या ने पूरे शहर को हिला दिया था. अब पुलिस जांच में जो सच सामने आया है, उसने सभी को चौंका दिया है. प्रेम, विश्वासघात और धोखे की इस कहानी ने एक युवक की जान ले ली. मृतक महेश जाटव मूल रूप से मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला था और जयपुर में मजदूरी करता था.

अवैध संबंध बने हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि महेश की पत्नी आरती और मोनू चौधरी के बीच पिछले तीन साल से प्रेम संबंध चल रहे थे. जब महेश को इस रिश्ते की भनक लगी तो उसने पत्नी को मोनू से दूर रहने की चेतावनी दी और उसका मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दिया. लेकिन इसके बाद मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले गया. मोनू ने पहले महेश का भरोसा जीतने के लिए उससे दोस्ती बढ़ाई. वह अक्सर उसके साथ शराब पीने लगा ताकि शक न हो. धीरे-धीरे उसने एक ऐसी योजना तैयार की, जिसका अंजाम बेहद खौफनाक था.

1200 रुपये में तय हुआ कत्ल का सौदा

वारदात वाले दिन आरती ने अपने प्रेमी मोनू को 1200 रुपये दिए और पति को रास्ते से हटाने की साजिश को अंतिम रूप दिया. योजना के मुताबिक, 11 जून को मोनू ने महेश को शराब पीने के बहाने त्रिवेणी नगर पुलिया के नीचे बुलाया. वहां उसे ज्यादा शराब पिलाकर नशे में कर दिया गया. जब महेश पूरी तरह नशे में हो गया, तो मोनू उसे बजरी मंडी की सुनसान जगह पर ले गया. वहां उसने धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद मोनू ने इंस्टाग्राम कॉल के जरिए आरती को काम पूरा होने की जानकारी दी और ऑनलाइन बाइक बुक करके मौके से फरार हो गया.

CCTV फुटेज से खुला पूरा राज

हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने जांच शुरू करते हुए करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. थानाप्रभारी महेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी और सुरागों के आधार पर आरोपी मोनू का पीछा शुरू किया. वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार लोकेशन बदल रहा था और मध्य प्रदेश भागने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने करीब 50 किलोमीटर तक पीछा करते हुए मोनू को रिंग रोड इलाके से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि आरती के उकसाने पर और उसके कहने से ही उसने महेश की हत्या की साजिश को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है. मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

रिश्तों के टूटने से जुड़ा खौफनाक सच

यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि अवैध संबंध और विश्वासघात किस तरह एक निर्दोष जिंदगी को खत्म कर सकते हैं. एक तरफ पत्नी का प्रेम प्रसंग और दूसरी तरफ पति का भरोसा—इस टकराव का अंत एक दर्दनाक हत्या में हुआ.