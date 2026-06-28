टूट गई सारी अकड़! जब Momo वाली लड़की पर खौलता पानी फेंकने वाले पुलिसकर्मी को किया ससपेंड; अब मिलेगा डेयरी बूथ

Jaipur Momos Cart Case: राजस्थान पुलिस ने जयपुर के रामनगरिया इलाके में मोमोज बेचने वाली 27 साल की महिला पर खौलता हुआ पानी फेंकने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है. कॉन्स्टेबल नरेंद्र के खिलाफ यह कार्रवाई शनिवार देर रात की गई. राजस्थान सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वो पीड़िता के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी. परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी और उन्हें रोज़ी-रोटी कमाने में मदद के लिए एक डेयरी बूथ दिया जाएगा. घटना मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने से पहले हुई थी.

क्या था पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना 19 जून को शाम करीब 6:45 बजे हुई. पुलिस के अनुसार, मुख्यमंत्री का काफिला जगतपुरा इलाके के महल रोड से गुजरने वाला था, उससे पहले सड़क किनारे से रेहड़ियों को हटाया जा रहा था. 22 जून को पीड़िता रेशु गुप्ता (27) की बड़ी बहन खुशबू गुप्ता ने FIR दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने उनकी रेहड़ी को धक्का दिया, जिससे वह पलट गई और उस पर रखा खौलता हुआ पानी रेशु पर गिर गया.

सरकार ने दिए आदेश

सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने से पहले ट्रैफिक मैनेजमेंट के दौरान रेशु की रेहड़ी पर रखा गर्म पानी गिरने से वह झुलस गई. सरकार ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है और निष्पक्ष जांच चल रही है. जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कमिश्नर ओम कसेरा और डिप्टी कमिश्नर नीलम मीणा ने प्रताप नगर के व्यास अपार्टमेंट में परिवार के घर का दौरा किया. उन्होंने परिवार से मुलाकात की, रेशु की हालत के बारे में पूछा और उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.राज्य सरकार ने कहा कि वह रेशु के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी. आर्थिक मदद के अलावा, परिवार को आय का स्थायी स्रोत प्रदान करने के लिए एक डेयरी बूथ भी दिया जाएगा.

पीएम मोदी की अपील का असर! सोना नहीं खरीदे और पेट्रोल भी बचाए; मन की बात में साझा किए अनुभव

सिर्फ 25 दिन पहले मोमो की रेहड़ी शुरू की थी

रेशु ने बताया कि अपने पिता लाल बहादुर गुप्ता की मौत के बाद, वह और उनकी बड़ी बहन खुशबू परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगीं. BSc पूरा करने के बाद, उन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दीं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल सकी. घटना से लगभग 25 दिन पहले, उन्होंने गुज़ारा करने के लिए महल रोड पर कैपिटल हाई स्ट्रीट में ‘हेल्दी आटा मोमोज़’ नाम से एक गाड़ी शुरू की थी.