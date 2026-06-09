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Jaipur Masjid Demolition: पहले हरे कपड़े से ढकी मस्जिद, फिर चलाया बुलडोजर; मिनटों में कैसे ढह गई पूरी इमारत?

Jaipur Masjid Demolition: जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) द्वारा कई मंज़िला नूरानी मस्जिद को गिराए जाने की योजना से पहले, सोमवार को जयपुर का नंदपुरी इलाका किसी भारी सुरक्षा वाले किले जैसा लग रहा था.

By: Heena Khan | Last Updated: June 9, 2026 8:45:34 AM IST

noorani masjid collapse
noorani masjid collapse


Jaipur Masjid Demolition: जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) द्वारा कई मंज़िला नूरानी मस्जिद को गिराए जाने की योजना से पहले, सोमवार को जयपुर का नंदपुरी इलाका किसी भारी सुरक्षा वाले किले जैसा लग रहा था. एक व्यस्त दिन की शुरुआत से पहले, सुबह 5 बजे के करीब सूरज उगने से पहले ही, नंदपुरी में सबसे खास नज़ारा पुलिसकर्मियों की भारी मौजूदगी का था, आसपास के इलाके में बाकी हर चीज़ के मुकाबले पुलिसकर्मी ही ज़्यादा दिख रहे थे. इतना ही नहीं, JDA की कार्रवाई जयपुर एयरपोर्ट से लगभग तीन किलोमीटर दूर नंदपुरी में शुरू होने वाली थी. इस अभियान का मुख्य केंद्र नूरानी मस्जिद थी, जिसका एक हिस्सा कथित तौर पर 80 फुट चौड़ी सड़क के लिए तय ज़मीन पर अवैध रूप से बनाया गया था. इस कार्रवाई में चार ढांचों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें एक मज़ार, दो मंदिर और एक धर्मशाला शामिल थे.

किसी को नहीं थी कोई खबर 

जैसे-जैसे सुबह आगे बढ़ी, सुरक्षा इंतज़ाम और कड़े कर दिए गए. कई परतों वाले बैरिकेड्स से सुरक्षित किए गए इलाके के आसपास पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ती गई. वर्दी और सादे कपड़ों में तैनात सुरक्षाकर्मी बैरिकेड्स पर पहरा दे रहे थे, जिससे आने-जाने वाले लोगों का ध्यान उनकी ओर खिंचा चला आ रहा था; उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है.

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गिराने से पहले डाला हरा कपड़ा 

स्थानीय निवासियों में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और बैरिकेड्स वाले इलाके के बाहर कई बुलडोज़र कतार में खड़े थे. कम से कम छह-सात बुलडोज़र एक के पीछे एक खड़े थे और उनके ड्राइवर बैरिकेड्स के आगे बढ़ने की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे थे. मलबे, कंक्रीट और टूटे हुए हिस्सों को हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मिनी ट्रक और अन्य वाहन भी पास ही जमा हो गए थे. अधिकारियों ने इन गाड़ियों के चालकों से कहा कि वो बैरिकेड के आगे वाले प्रतिबंधित इलाके में जाने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन पुलिस के पास जमा कर दें; ये बैरिकेड पिछली रात ही लगाए गए थे. बताया गया कि उस इमारत की बिजली सप्लाई काट दी गई थी, शायद इसलिए ताकि तोड़-फोड़ वाली जगह से वीडियो बाहर न भेजे जा सकें. जब नूरानी मस्जिद को गिराने का काम शुरू हुआ, तो उसे एक बड़े हरे कपड़े से ढका गया था. अधिकारियों का ध्यान इमारत के उस हिस्से की नींव को कमज़ोर करने पर था जिसे कथित तौर पर अवैध रूप से बनाया गया था, ताकि वो ऊपर से ढह जाए.

सुबह करीब 8 बजे गिराने का काम तेज़ी से आगे बढ़ा. जल्द ही, उस जगह से धूल और धुएं के गुबार उठने लगे, जो दूर से भी दिखाई दे रहे थे. गिराने का काम शुरू होने के लगभग पाँच घंटे बाद, नूरानी मस्जिद का वो हिस्सा अचानक ढह गया जिसे कथित तौर पर कब्ज़े वाली ज़मीन पर बनाया गया था.

Tags: Jaipur Newsjaipur noorani mosquerajasthan news
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