क्या है पूरी घटना?
जयपुर: घर पर बने नूडल्स खाने के बाद 7 साल की मासूम की मौत, बड़ी बहन की भी बिगड़ी तबीयत! 😢 राजस्थान के जयपुर के झोटवाड़ा स्थित मंगलम सिटी में 19 नवंबर को यह दर्दनाक घटना हुई। जानकारी के मुताबिक, दोनों बहनों पीहू कुमावत और दिव्यांशी ने घर पर बने नूडल्स खाए और फिर सो गईं। कुछ देर बाद मां घर लौटीं तो बड़ी बेटी दिव्यांशी की तबीयत बिगड़ी हुई थी, जबकि 7 साल की पीहू बेहोश थी। परिजन दोनों को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पीहू को मृत घोषित कर दिया। इलाज के बाद बड़ी बहन को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई है। पुलिस ने नूडल्स के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी।
— Sachin Yadav (@Sachin_UoA) November 21, 2026