राजस्थान की राजधानी जयपुर में मैगी खाने के बाद दो सगी बहनों की तबीयत बिगड़ गई. इलाज के दौरान छोटी बहन की मौत हो गई, जबकि बड़ी बहन की हालत में सुधार होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. परिवार का एक छोटा बेटा भी पहले से अस्पताल में भर्ती है. इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

क्या है पूरी घटना?

राजस्थान के जयपुर में झोटवाड़ा स्थित मंगलम सिटी में 19 नवंबर को यह दर्दनाक घटना हुई. जानकारी के मुताबिक, दोनों बहनों पीहू कुमावत और दिव्यांशी ने घर पर बने नूडल्स खाए और इसके बाद सो गईं. कुछ देर बाद जब उनकी मां घर लौटीं तो बड़ी बेटी दिव्यांशी की तबीयत खराब थी, जबकि 7 वर्षीय पीहू बेहोशी की हालत में मिली. परिजन आनन-फानन में दोनों बच्चियों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने पीहू को मृत घोषित कर दिया. वहीं, इलाज के बाद बड़ी बहन दिव्यांशी की हालत में सुधार होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

जांच में क्या है मिला?

प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने घर में बने नूडल्स के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं. हालांकि, बच्ची की मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के नतीजे सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. मामले को लेकर जेके लोन अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर डॉ. प्रियांशु माथुर ने बताया कि अस्पताल में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें खराब या लंबे समय तक रखे गए खाद्य पदार्थ खाने से बच्चों की तबीयत गंभीर हो गई. हालांकि, इस मामले में बच्ची की मौत की वजह की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

डाक्टर ने क्या कहा?

डॉ. माथुर के मुताबिक, खासतौर पर चाइनीज फूड और अन्य पके हुए खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने या सही तापमान पर स्टोर नहीं करने से उनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं. ऐसे खाद्य पदार्थों में बैसिलस सीरियस (Bacillus cereus) नामक बैक्टीरिया होने की आशंका रहती है, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है. इसकी वजह से उल्टी, दस्त और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. बच्चों में इसका असर ज्यादा गंभीर हो सकता है.