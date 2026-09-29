Jaipur Crime: 10 साल बड़ी Live-In Partner, 6 महीने से थी प्रेग्नेंट, घर के आंगन में दफन मिली… बदबू मिटाने के लिए छिड़का नमक, 3 दिन में खुल गई पोल!

Jaipur Crime: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक क्रूर लिव-इन पार्टनर ने अपनी 6 महीने की गर्भवती प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और वारदात को छिपाने के लिए शव को घर के आंगन में ही दफना दिया. यह सनसनीखेज मामला जयपुर के बिदायका थाना इलाके की प्रेस्टीज कॉलोनी का है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

मृतका की पहचान 32 वर्षीय किरण के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की रहने वाली थी. वहीं, आरोपी की पहचान 22 वर्षीय प्रवेश के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है और यहां एक फैक्ट्री में काम करता था. लगभग दो महीने पहले ही दोनों ने इस मकान को किराए पर लिया था और मकान मालिक को खुद को पति-पत्नी बताया था.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रवेश ने घर को बाहर से ताला लगाया और फरार हो गया. इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब करीब तीन दिन बाद मकान मालिक घर की सुध लेने पहुंचा.

घर से आ रही तेज दुर्गंध ने खोला राज़

यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब मकान मालिक अपनी संपत्ति की सुध लेने के लिए प्रेस्टीज कॉलोनी स्थित उस किराए के मकान पर पहुंचा. उसने देखा कि घर पर बाहर से ताला लगा हुआ था. जब उसने आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की, तो उसे किराएदारों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली. इसी दौरान घर के अंदर से एक अजीब और तेज दुर्गंध आ रही थी, जिससे मकान मालिक का शक गहरा गया.

आंगन में खुद हुआ था गड्ढा, जमीन से बाहर दिखा हाथ

मकान मालिक ने जब घर के अंदर झांककर और करीब से निरीक्षण किया, तो उसने देखा कि घर के आंगन की मिट्टी को हाल ही में खोदा गया था. शक होने पर जब उसने जमीन की तरफ देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस ताजी खुदी हुई मिट्टी से एक महिला का हाथ बाहर दिखाई दे रहा था. तुरंत बिना देर किए उसने इसकी सूचना पुलिस को दी.

शव की बरामदगी और फॉरेंसिक जांच

घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और पुलिस की मौजूदगी में जब आंगन की खुदाई की गई, तो अंदर से 6 महीने की गर्भवती किरण का शव बरामद हुआ. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि शव पर कोई बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं थे, लेकिन लाश को महकने से रोकने के लिए उस पर भारी मात्रा में नमक छिड़का गया था. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया.

आगे क्या कार्रवाई करने वाली है पुलिस?

प्रारंभिक जांच के मुताबिक, आरोपी प्रवेश ने दो-तीन दिन पहले रात के वक्त किरण की हत्या कर दी होगी, फिर आंगन में गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया और एक-दो दिन वहीं रुकने के बाद फरार हो गया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, तकनीकी सर्विलांस की मदद ले रही है और साथ ही आरोपी के फैक्ट्री के साथियों तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि इस जघन्य अपराध के असली मकसद और तह तक पहुंचा जा सके.

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