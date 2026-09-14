Home > राजस्थान > Jaipur Crime: रिंगस से दबोचा गया 25,000 का इनामी दरिंदा: पहले 3 बेटियों और पत्नी की बेरहमी से की हत्या, फिर दर्शन करने पहुंचा खाटूश्यामजी!

Jaipur Crime: रिंगस से दबोचा गया 25,000 का इनामी दरिंदा: पहले 3 बेटियों और पत्नी की बेरहमी से की हत्या, फिर दर्शन करने पहुंचा खाटूश्यामजी!

Jaipur Murder Case: जयपुर के कर्धनी इलाके में 3 बेटियों और पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी राहुल झा को पुलिस ने रिंगस से पकड़ लिया है. इस हत्याकांड मामले में राहुल ने कई बड़े खुलासे किए हैं.

By: Kajal Jain | Published: September 14, 2026 10:16:29 AM IST

Jaipur Crime: रिंगस से दबोचा गया 25,000 का इनामी दरिंदा: पहले 3 बेटियों और पत्नी की बेरहमी से की हत्या, फिर दर्शन करने पहुंचा खाटूश्यामजी!


Jaipur Murder Case: जयपुर के कर्धनी इलाके में 3 बेटी और पत्नी के सनसनीखेज हत्याकांड मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. इस घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे मुख्य आरोपी पिता और पति राहुल झा को रिंगस से गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन और स्पेशल कमिश्नर ओम प्रकाश व डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण की निगरानी में पुलिस टीमों ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए आरोपी राहुल को रिंगस से धर दबोचा. उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि राहुल सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबा हुआ था. हत्या के फौरन बाद वह भागकर खाटू श्यामजी पहुंचा. वहां दर्शन किए और एक होटल में रहने लगा. इस दौरान उसके पैसे भी खत्म हो गए जिसके चलते अपनी एक बेशकीमती अंगूठी बेचने की भी कोशिश की. हालांकि पुलिस की जांच और पूछताछ में वह अभी भी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि उसने अपनी ही हंसती-खेलती फैमिली को मौत के घाट क्यों उतारा. 

रिंगस से कैसे पकड़ा गया कातिल राहुल?

पुलिस की शुरुआती पूछताछ और जांच-पड़ताल से सामने आया कि आरोपी राहुल झा ने खाटूश्यामजी स्थित एक होटल में शरण ली हुई थी. जहां कई दिन बिताने के बाद उसके पैसे खत्म हो गए. होटल का किराया चुकाने के लिए उसने अपनी बेशकीमती अंगूठी बेचने की कोशिश की. जब वह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाया तो अंगूठी से ही होटल को किराया चुकाने का फैसला किया. लेकिन होटल संचालक ने अंगूठी स्वीकार करने से मना कर दिया. लेकिन राहुल झा यहीं नहीं रुका. उसने होटल संचालक से अंगूठी के बदले 500 रुपये मांगे लेकिन उसे वह भी नहीं मिल पाए. इसके बाद वह तुरंत रिंगस चला गया और वहां मुंह पर रूमाल बांधकर घूमने लगा. वहीं से पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की. हालांकि अभी भी पुलिस हत्याकांड से लेकर उसके रिंगस पहुंचने तक के घटनाक्रम की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है.

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कर्ज में डूबा था राहुल, पुलिस ने रखा था 25,000 का इनाम

अपनी शुरुआती जांच में स्थानीय पुलिस ने पाया कि राहुल झा बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था. इसने इस दौरान अपने संघर्षों की बात तो पुलिस को बताई लेकिन वह यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि आखिर उसने अपनी बेगुनाह बच्चियों और पत्नी की हत्या का खौफनाक कदम क्या सोचकर उठाया. पुलिस की पूछताछ में भी आरोपी बार-बार यही कहता रहा कि आखिर उसने यह कैसे किया, वह खुद नहीं जानता. हालांकि उसके बताए तथ्यों को पुलिस एक कड़ी नमें जोड़ने की कोशिश कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी अब हिरासत में है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. जल्द इस मामले में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

गहरी नींद में सो रही 3 मासूम और पत्नी को कैसे उतारा मौत के घाट?

राजस्थान के इस सनसनीखेज हत्याकांड मामले की शुरुआती जांच से सामने आया है कि राहुल झा शेयर ट्रेडिंग का काम करता था. कुछ समय पहले ही वह गुजरात से लौटा था.घटना से 3 दिन पहले ही उसने एक पड़ोसी से 25,000 रुपये उधार लिए. घटना वाले दिन भी वह बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहा था. लेकिन कौन जानता था कि उसी रात वह अपनी ही 3 मासूम और पत्नी को मौत से भी बदतर सजा देने वाला है. 

पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि पूरी वारदात गुरुवार की देर रात और शुक्रवार की सुबह के बीच हुई. तीनों बेटियां और उनकी मां कमरे में सो रहीं थी जहां उसने एक-एक करके तीनों के सिर पत्थर से कुचल डाले, चेहरे पर भी घातक वार किए. पुलिस ने बेटियों के शव घर के ग्राउंड फ्लोर से, जबकि पत्नी का शव पहली मंजिल से बरामद किया है.

ताज्जुब की बात यह है कि हत्या के बाद भी कातिल का रुख जरा भी नहीं बदला. रात में अपने पूरे परिवार की जान लेने के बाद उसने सुबह उठकर बेहद साधारण और कॉमन दिनचर्या अपनाई. सुबह उठकर दूध लिया, पिता को चाय बनाकर दी, चाय पिलाई भी और तुरंत घर से फरार हो गया. उसी सुबह 10 बजे, पुलिस को 4 लोगों की हत्या की सूचना मिलती है, जिसके बाद पूरी वारदात का खुलासा हो जाता है.

ये भी पढ़ें:- मोहल्ले में चुगली करके 67 साल की आंटी ने खरीद लिए 2 आलीशान घर; ‘पति-पत्नी के अफेयर’ से ‘पड़ोसी के झगड़े’ तक, लाखों में बिक रहा घर-घर का सीक्रेट!

Tags: Jaipur Crime
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