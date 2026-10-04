Jaipur Coaching Viral Video:’कलाम आपका बलिदान मांगता है’… पर्ची पढ़ते ही आगबबूला हुआ टीचर, सबके सामने जड़े ताबड़तोड़ थप्पड, VIDEO वायरल होते ही बड़ा एक्शन!

Jaipur Coaching Viral Video: राजस्थान की राजधानी जयपुर से शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे कोचिंग जगत में हड़कंप मचा दिया है. प्रसिद्ध कलाम इंस्टीट्यूट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैकल्टी मेंबर एक छात्र को सबके सामने बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहा है. यह मामला एक मामूली सी बात से शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते एक बड़े विवाद में बदल गया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाने लगी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने तुरंत कड़ा कदम उठाते हुए आरोपी शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी.

क्या थी छात्र की पिटाई की असली वजह?

वायरल हो रही खबरों के मुताबिक, इस पूरी घटना की शुरुआत एक मुड़े हुए कागज के टुकड़े यानी पर्ची से हुई थी. कक्षा के दौरान एक छात्र ने पर्ची पर लिखा था— ‘कलाम आपका बलिदान मांगता है’, जिसका मतलब यह था कि वह शिक्षक ठीक से पढ़ाई नहीं करा रहा है इसलिए उसे इस्तीफा दे देना चाहिए. जब यह पर्ची शिक्षक प्रवीण दान चरण के हाथ लगी, तो वह गुस्से से आगबबूला हो गए. उन्होंने छात्र से उस व्यक्ति का नाम पूछा जिसने यह लिखा था. डर के मारे कुछ उंगलियां एक छात्र की तरफ उठीं, जिसके बाद शिक्षक ने अपना आपा खो दिया और सबके सामने उस छात्र को ताबड़तोड़ थप्पड़ और लात-घूसे मारने शुरू कर दिए.

सवाल पूछने पर इतना गुस्सा, खौफ के साए में छात्र

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर वायरल हुई पोस्ट और छात्रों के बयानों से यह खुलासा हुआ है कि यह कोई पहली बार की घटना नहीं थी. पर्यावरण अध्ययन (Environmental Studies) पढ़ाने वाले इस शिक्षक का रवैया छात्रों के प्रति हमेशा से बेहद रुखा और आक्रामक रहा है. छात्रों का कहना है कि यह शिक्षक कक्षा में बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था और यदि कोई छात्र दोबारा कोई सवाल पूछ लेता था, तो वह झल्ला उठता था. कई छात्रों ने बताया कि इस शिक्षक के डर से पूरी क्लास खौफ के साये में रहती थी और बच्चे चुपचाप घड़ियां देखकर समय बीतने का इंतजार करते थे. इस तरह के अमानवीय व्यवहार के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी आक्रोश फैल गया.

वीडियो से मचा हड़कंप, इंस्टीट्यूट ने मांगी माफी

बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्र कथित तौर पर समाज के एक विशेष वर्ग से ताल्लुक रखता है, जिसके चलते इस मामले ने तूल पकड़ लिया. हालांकि, विवाद बढ़ता देख कलाम इंस्टीट्यूट का प्रबंधन तुरंत हरकत में आया. संस्थान ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम अकाउंट के जरिए यह जानकारी दी कि आरोपी शिक्षक प्रवीण दान चरण को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है. इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया कि वे अपने शिक्षकों द्वारा इस तरह के हिंसक और अनुचित व्यवहार का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं. संस्थान ने इस घटना पर गहरा खेद जताते हुए छात्र और उसके परिवार से माफी मांगी है तथा आरोपी शिक्षक से लिखित माफीनामा भी मंगवाया है.

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