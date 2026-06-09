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जयपुर में दर्दनाक हादसा: अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, 5 की मौत, कई झुलसे

Jaipur Fire Accident: जयपुर के खो नागोरियां इलाके में एक मकान के अंदर अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी. इस फैक्ट्री में आग लगने से पांच लोगों की मौके पर ही मौत होने की खबर है. वहीं कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं.

By: Deepika Pandey | Published: June 9, 2026 1:33:21 PM IST

अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग
अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग


Jaipur Fire Accident: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहां खो नागोरियां थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी के एक मकान में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी. इसमें अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही इलाके में कई जोरदार धमाके होने लगे, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. 

एक-एक कर हुए कई धमाके

स्थानीय लोगों के मुताबिक, मकान के अंदर बड़ी मात्रा में बारूद और पटाखा सामग्री रखी हुई थी. इसी कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और लगातार धमाके होते रहे. हादसे के दौरान पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं।. बचाव दल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला.

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पांच लोगों की मौके पर मौत

बताया जा रहा है कि इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए. सभी घायलों को तुरंत जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, तीन घायलों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है क्योंकि वे 50 प्रतिशत से अधिक झुलस चुके हैं. घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर संदेश नायक और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया.

प्रारंभिक जांच में क्या आया सामने?

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घनी आबादी वाले इलाके में यह पटाखा फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चल रही थी. इसमें सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था और ये अवैध रूप से संचालित की जा रही थी. फिलहाल पुलिस और प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं. फैक्ट्री किसकी थी और इसे चलाने के लिए किसकी जिम्मेदारी थी, इन सबके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है. इस हादसे ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रही खतरनाक फैक्ट्रियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Tags: Jaipur Fire
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