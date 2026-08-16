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Jaipur Honey Trap Crime: हुस्न के जाल में फंसाकर ठगे ₹25 लाख, जब भर गया मन तो प्रेमी संग मिलकर रची हत्या की साजिश!

जयपुर के एक कारोबारी को जाल में फंसाकर लाखों रुपये की उगाही का मामला सामने आया है. महिला उसके साथ पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में थी, जिससे दोनों को एक बच्चा भी था. लेकिन जब महिला के नासाब मंसूबे और प्रेमी के साथ मिलकर रची गई साजिश की भनक लगी तो उसने पुलिस के सामने पूरी वारदात का खुलासा किया और शिकायत दर्ज कर सुरक्षा की मांग की.

By: Kajal Jain | Published: August 16, 2026 4:26:22 PM IST

जयपुर में हनीट्रैप का खौफनाक खेल: जिम में हुई दोस्ती, ब्लैकमेल कर ठगे 25 लाख और फिर प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश!
जयपुर में हनीट्रैप का खौफनाक खेल: जिम में हुई दोस्ती, ब्लैकमेल कर ठगे 25 लाख और फिर प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश!


राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. प्यार, धोखा, ब्लैकमेलिंग और कत्ल की साजिश का यह पूरा जाल किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है. जयपुर के एक बिजनेसमैन ने एक महिला पर संगीन आरोप लगाए हैं. पीड़ित का कहना है कि उसे सोची-समझी साजिश के तहत प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर 7 साल तक लिव-इन में रखकर 25 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी की. बात यहीं खत्म नहीं हुई, जब महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची और एक्सीडेंट करवाकर जान से मारने की कोशिश की. जब कारोबारी को लिव-इन पार्टनर के इन खूनी मंसूबों का पता चला तो उसने पुलिस को सूचित किया. फिलहाल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. आइए जानते हैं इस ब्लैकैमेलिंग और हनीट्रैप की पूरी दर्दनाक कहानी.

जिम में हुई दोस्ती और मंदिर में ड्रामे से शुरू हुआ जाल

मामले की शुरुआत 2019 से होती है, जब कारोबारी की अपनी पहली पत्नी के साथ पारिवारिक अनबन चल रही थी. इसी दौरान जिम में उनकी मुलाकात एक महिला से हुई. धीरे-धीरे दोनों में बातचीत और मेल-जोल बढ़ने लगा. कारोबारी का आरोप है कि महिला ने कॉफी के बहाने उसे अपने घर बुलाया और संबंध बनाने का दबाव बनाया. जब कारोबारी ने विरोध किया और दूरी बनानी चाही, तो महिला ने जिम में आकर माफी मांग ली.

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इसके बाद, 4 दिसंबर 2019 को महिला उसे टोंक रोड स्थित नेहरू गार्डन ले गई और शादी का दबाव बनाने लगी. जब कारोबारी ने अपनी पहली पत्नी से तलाक न होने का हवाला देकर शादी से इनकार किया, तो महिला ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जमकर हाई-वोल्टेज ड्रामा और रोना-धोना शुरू कर दिया. आसपास भीड़ इकट्ठा होते देख, सामाजिक बदनामी के डर से कारोबारी ने घुटने टेक दिए और उसे अपने घर ले आया. आरोप है कि यह सारा ड्रामा महिला और उसकी मां की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था.

लिव-इन में रहना, बेटा होना और शुरू हुआ पैसों का टॉर्चर

कारोबारी के मुताबिक, लिव-इन में रहने के दौरान महिला ने उसे महंगे ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, घूमना-फिरना और आलीशान खरीदारी के नाम पर खूब लूटा. जून 2021 में दोनों को एक बेटा भी हुआ. इसके बाद महिला अक्सर 10,000 से 15,000 रुपये नकद मांगने लगी और कभी इसका हिसाब नहीं दिया. वह बात-बात पर पड़ोसी और रिश्तेदारों के सामने कारोबारी की बेइज्जती करती, मारपीट करती और गालियां देती थी. समाज की नाक कटने के डर से कारोबारी सब कुछ चुपचाप सहता रहा और उसे माफ करता रहा.

तलाक के बाद मुकरी, प्रापर्टी के लिए किया टॉर्चर और रची हत्या की साजिश

दिसंबर 2024 में जब कारोबारी के छोटे भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई, तब भी महिला ने घर में खूब तमाशा किया और अपने दोस्त के घर चली गई. उसने शर्त रखी कि उसकी आधी संपत्ति उसके नाम की जाए और 20 लाख रुपये नकद दिए जाएं. जब परिवार ने मना किया, तो उसने घर में तोड़फोड़ की और कारोबारी को ब्लैकमेल कर करीब 25 लाख रुपये ऐंठ लिए. हद तो तब हो गई जब उसने एक कार की मांग की, और जब कार मिल गई तो उसने कारोबारी के चेहरे पर नाखून से वार किया और टमाटर केचअप की बोतल फेंककर उसे घायल कर दिया.

जेल भेजने की देने लगी धमकी

इसी बीच कारोबारी का अपनी पहली पत्नी से कानूनी रूप से तलाक भी हो गया, लेकिन अब उस महिला ने कारोबारी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया और धमकी दी कि अगर बचना है तो आधी संपत्ति उसके नाम कर दे, वरना झूठे केस में जेल भिजवा देगी. जांच करने पर कारोबारी को पता चला कि महिला का किसी अन्य शख्स के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके पास से उसे कई आपत्तिजनक चैट, फोटो और वीडियो मिले. यहां तक कि उस बॉयफ्रेंड ने महिला को एक टाटा टियागो कार भी गिफ्ट की थी.

जान से मारने के लिए चार-सड़क हादसों की रची साजिश

6 जून 2026 को महिला अपने बेटे, घर के सारे सोने-चांदी के गहने और कीमती सामान लेकर चुपचाप घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई. जब कारोबारी उसके घर गया, तो उसने धमकी दी- ‘अपनी मौत की तैयारी कर ले, अब तू जिंदा नहीं बचेगा.’ इसके बाद से यानी 7 जून से कारोबारी के साथ अजीब हादसे होने शुरू हो गए. वह बाल-बाल बचा जब 4-5 बार भारी वाहनों से उसका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की गई. अपनी जान को खतरे में देख आखिरकार पीड़ित कारोबारी ने 13 अगस्त को जयपुर के एक थाने में अपनी लिव-इन पार्टनर, उसकी मां और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- भागकर शादी करने पर दादा देता था ताने, नाबालिग पोते ने कर दिया खौफनाक कांड… 24 घंटे के भीतर सुलझी अंधे कत्ल की गुत्थी!

Tags: Blind Murder Casecrime newsdomestic violence casehome-hero-pos-9mental harassmentrajasthan crime news
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