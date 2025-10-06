Jaipur अस्पताल में लगी भीषण आग, ICU में बिछ गईं लाशें; झुलस गए कई मरीज

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है. दरअसल, जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के ICU वार्ड में बीती देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई. दिल दहला देने वाली बात ये है कि इस घटना में सात मरीजों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से बीमार मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस दौरान मौके पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तुरंत अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

नहीं बच पाई जान

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि SMS अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी अनुराग धाकड़ ने आग में सात लोगों की मौत की जानकारी दी है. इस घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी. हमारे मरीज़ पहले से ही गंभीर हालत में थे, ज़्यादातर कोमा में थे. आग से निकली ज़हरीली गैसों ने उनकी हालत और बिगाड़ दी. उन्हें लगातार देखभाल की ज़रूरत थी. हमने उन्हें निचली मंज़िल के ICU में ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए. इतना ही नहीं इस दौरान अनुराग धाकड़ ने बताया कि छह मरीज़ घायल हुए हैं, जबकि 5 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. जानकारी के मुताबिक मृतकों में दो महिलाएं थीं और चार पुरुष थे. 5 की हालत अब भी गंभीर है. उन्होंने बताया कि उन्होंने 24 लोगों को निकाला है, जिनमें से 11 ट्रॉमा ICU में और 13 पास के ICU में हैं.

अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा

SMS अस्पताल में लगी आग की जानकारी मिलते ही CM भजनलाल शर्मा फौरन अस्पताल पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. इस दौरान राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आईसीयू में लगी आग की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं. यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. कुछ लोगों की जान चली गई है. एसएमएस प्रशासन हताहतों की संख्या जारी करेगा. 24 लोगों में से अधिकांश को बचा लिया गया है. उनका पूरा इलाज हमारी प्राथमिकता है.

#WATCH | Jaipur | Rajasthan CM Bhajanlal Sharma arrived at the Sawai Man Singh Hospital (SMS) to review the situation after a massive fire broke out pic.twitter.com/vhqY5S7p7m — ANI (@ANI) October 5, 2025







