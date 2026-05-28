Jaipur Crime News: बॉयफ्रेंड के सामने ही गर्लफ्रेंड से 3 युवकों ने बारी-बारी से किया दुष्कर्म, क्यों चुप रहा? जांच में चौंकाने वाला खुलासा

Jaipur Crime News: राजस्थान में आपराधिक वारदात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. अजमेर में कांग्रेस नेता राम सिंह चौधरी और उनकी दूसरी पत्नी समेत 4 लोगों की हत्या के बाद राजधानी जयपुर से युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जब वह अपने पुरुष मित्र (जिसे बॉयफ्रेंड) के साथ लौट रही थी. आरोप है कि मंदिर से घर लौट रही युवती और उसके बॉयफ्रेंड को 3 शातिर बदमाशों ने पहले तो जंगल में रोक लिया फिर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक होम गार्ड जवान समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है लड़की का कहना

पुलिस को दी गई शिकायत में लड़की ने बताया कि वह अपने पुरुष मित्र के साथ मंदिर में दर्शन करके वापस लौट रही थी. कुछ रास्ता जंगल का पड़ता है. यहां पर 3 लोगों ने रोक लिया. इसके बात कहा कि तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का साथ में वीडियो बनाया है और इसे वायरल करेंगे. इसके बाद दबाव में आए कपल को युवकों ने घेर लिया. इसके बाद तीनों युवकों ने बारी-बारी से युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया.

उधर, तीनों युवकों के पास मिले मोबाइल फोन में अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि ये तीनों पहले भी कई महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बना चुके होंगे, इसकी जांच और पूछताछ की जा रही है. पुलिस को शक है कि आरोपी शातिर क्रिमिनल हो सकते हैं और हो सकता है कि पहले ही युवतियों को अपनी हवस का शिकार बनाया हो.

यह भी पढ़ें: Mathura News: 23 लड़कियों का इकलौता ‘आशिक’, बंद कमरे में करता था घिनौना काम; वीडियो भी बनाता था

मुश्किल से FIR कराने के लिए तैयार हुई युवती!

उधर, जयपुर पुलिस का कहना है कि तीनों युवकों ने उस समय कपल को घेर लिया जब वो पहाड़ी के ऊपर एकांत में बैठे थे. इस दौरान उन्होंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की इंटीमेट होने की तस्वीरें खींच ली. ऐसे में बदनामी और डर के चलते युवती ने तीनों युवकों के समक्ष सरेंडर कर लिया. उधर, युवती पुलिस थाने तो पहुंची, लेकिन वह FIR दर्ज करवाने के लिए शुरुआत में तैयार नहीं हो रही थी. पुलिस टीम ने महिला कर्मी के साथ करीब 1 घंटे तक काउंसलिंग की, तब जाकर वह तैयार हुई.

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर पोस्ट के 5 घंटे बाद पहली पत्नी का तांडव, राजस्थान के कांग्रेस नेता समेत 4 लोगों की हत्या; सौतन भी जिंदा जली