Jaipur Crime News: महिला से मिलने पहुंचा लड़का, अकेला पाकर करने लगा जबरदस्ती, फिर ब्लेड से…

Jaipur Crime News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला और युवक के बीच हुई घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम एक 33 वर्षीय महिला ने कंट्रोल रूम पर फोन कर सहायता मांगी. महिला का आरोप है कि एक युवक उसके घर पहुंचा और अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. महिला ने दावा किया कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए विरोध किया, जिसके दौरान युवक घायल हो गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा.

घायल अवस्था में मिला युवक

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, युवक घर के अंदर गंभीर रूप से घायल पाया गया. उसके शरीर पर धारदार वस्तु से चोट लगने के निशान थे. प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. अधिकारियों का कहना है कि युवक की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और चिकित्सकीय रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

दोनों पक्ष एक-दूसरे को पहले से जानते थे

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि महिला और युवक एक-दूसरे के परिचित बताए जा रहे हैं. पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार दोनों के बीच कई वर्षों से जान-पहचान थी. हालांकि घटना के समय क्या परिस्थितियां थीं और विवाद कैसे बढ़ा, इसकी जांच अभी जारी है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ उपलब्ध साक्ष्यों और डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है.

दोनों पक्षों की शिकायत पर दर्ज हुई FIR

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज की है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी. पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की जा रही है. बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.

जांच रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि कर रही है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मामले से जुड़ी अपुष्ट जानकारी या अफवाहों पर भरोसा न करें और जांच पूरी होने का इंतजार करें.