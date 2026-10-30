Home > राजस्थान > पत्नी की हत्या कर करवाचौथ पर उसके शव के पास बैठा रहा पति, कमरे में बिलखते रहे 3 मासूम बच्चे; मामूली विवाद में बना हैवान

पत्नी की हत्या कर करवाचौथ पर उसके शव के पास बैठा रहा पति, कमरे में बिलखते रहे 3 मासूम बच्चे; मामूली विवाद में बना हैवान

Jaipur Crime: जयपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद शव के सामने बैठा रहा. इतना ही नहीं, कमरे में उसके 3 मासूम बच्चे भी थे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 30, 2026 11:03:23 PM IST



जयपुर के प्रतापनगर में पति ने  सिर पर रॉड मारकर पत्नी की हत्या कर दी. हैरानी की बात यह है कि वारदात के बाद आरोपी करीब दो दिन तक पत्नी के शव के साथ उसी कमरे में रहा. इस दौरान उसके तीन मासूम बच्चे भी कमरे में मौजूद थे. जानिए पूरा मामला.

कमरे को बाहर से बंद कर भागा आरोपी

मामला प्रतापनगर के द्वारकापुरी अपार्टमेंट का है. छठी मंजिल के एक कमरे में लक्ष्मी रेगर का शव मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो महिला के पास ही उसके तीनों बच्चे मौजूद थे. बताया जा रहा है कि आरोपी प्रदीप बच्चों और पत्नी के शव को कमरे में छोड़कर फरार हो गया था. उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया था.

पुलिस ने क्या बताया?

एसीपी सांगानेर दीपक कुमार खंडेलवाल के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि बीते बुधवार को आरोपी प्रदीप और लक्ष्मी के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था. इसी दौरान प्रदीप ने गुस्से में रॉड से लक्ष्मी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद उसने किसी को कुछ नहीं बताया और करीब दो दिन तक तीनों बच्चों के साथ उसी कमरे में रहा. 

घटना की जानकारी कैसे हुई?

शुक्रवार सुबह प्रदीप ने खुद पुलिस को फोन कर पत्नी की हत्या की जानकारी दी. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे अपार्टमेंट के पास एक गली से गिरफ्तार कर लिया. लक्ष्मी बूंदी और प्रदीप अजमेर का रहने वाला है. दोनों मजदूरी करते थे। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है’ तीनों बच्चों की देखभाल को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है.

यह खबर भी पढ़ें: Gujarat Crime : गाय को पहले मारा फिर किया घिनौना काम, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा; दिया मनु स्मृति का हवाला

Tags: Husband kills wifeJaipur CrimeJaipur NewsKarwa Chauth Murder
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