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हनीट्रैप में फंसे जयपुर के ‘बॉस’, सुंदरता पर फिसल गए और गंवाए 90 लाख, हैरान कर देगा मामला

Jaipur Honey Trap Case: जयपुर में हनीट्रैप का एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने जयपुर के एक व्यक्ति के प्रोजेक्ट पर कब्जा करने के लिए उसे ब्लैकमेल किया. इस दौरान उसने उससे 90 लाख रुपये ठग लिए.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 28, 2026 3:19:15 PM IST

हनीट्रैप केस
हनीट्रैप केस


Jaipur Honey Trap Case: जयपुर के महेश नगर इलाके से एक हनीट्रैप और जबरन वसूली का मामला सामने आया है. पुलिस ने हनीट्रैप रैकेट की मुख्य आरोपी महिला दिशा बाबला को गिरफ्तार किया. उसे जोधपुर से गिरफ्तार किया गया. महिला ने खूबसूरत मुस्कुराहट और प्रोफेशनलिज्म की आड़ में कॉर्पोरेट में काम करने वाले व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया. इसके अलावा उसने एआई का इस्तेमाल कर पीड़ित से 90 लाख रुपये वसूले. पीड़ित ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला की नजर उसके करोड़ों के AI प्रोजेक्ट पर थी. वो उस प्रोजेक्ट पर कब्जा करना चाहती थी.

करोड़ों के प्रोजेक्ट पर करना चाहती थी कब्जा

पीड़ित ने बताया कि आरोपी महिला दिशा उसके करोड़ों के प्रोजेक्ट पर कब्जा करना चाहती थी. इसके लिए  उसने प्लानिंग की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का सहारा लिया. एआई टूल्स का इस्तेमाल कर पीड़ित की आपत्तिजनक तस्वीरें और डीपफेक वीडियो तैयार किया. इसके बाद सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए पीड़ित को ब्लैकमेल करना शुरू किया. उसने कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई, तो वो इन वीडियोज को वायरल कर देगी.

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90 लाख का लगाया चूना

वो महिला अपने गिरोह के साथ मिलकर उसे मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद करना चाहती थी. गैंग पीड़ित को लगातार डरा और धमकी दे रहा था. इसके कारण वो अब तक धीरे-धीरे उनके खातों में 90 लाख रुपये दे चुका था. हालांकि आरोपियों का लालच वहीं नहीं रुका. उन्होंने 50 लाख रुपये की और डिमांड की. पैसे न देने पर वो उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे. इसके बाद उन्होंने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. 

कौन है हनीट्रैप का मास्टरमाइंड?

पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि संगठित नेटवर्क के पीछे धीरज कुमार मास्टरमाइंड है. महेश नगर थाना के सीआई सुरेश यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले से जुड़ी आरोपी महिला को पकड़ लिया गया है. दिशा को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया. 

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Tags: Jaipur Newsrajasthan news
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