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Rajasthan Crime: कामवाली के साथ संबंध बना रहा था पति, पत्नी ने घर में रंगे हाथ पकड़ा, फिर शख्स ने किया और भी बुरा काम

Jaipur Crime: राजस्थान के जयपुर में अनु मीणा नाम की महिला ने आत्महत्या कर ली थी. अब उसके भाई ने बताया कि जब उसकी बहन ने कामवाली के साथ गलत काम करते हुए पकड़ लिया था तो पति बौखला गया. उसने अनु पर हमला कर दिया और मारपीट की. अनु ने यह सारी बात अपनी मां को फोन करके बताई थी.

By: Hasnain Alam | Published: May 24, 2026 1:33:09 PM IST

जयपुर अनु मीणा सुसाइड केस
जयपुर अनु मीणा सुसाइड केस


Rajasthan Crime News: राजस्थान के जयपुर में अनु मीणा सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ है. अनु मीणा के भाई नीरज का आरोप है कि उसके बहन के पति गौतम मीणा के कामवाली के साथ अवैध संबंध थे. अनु ने ये बात कई बार परिजनों को भी बताया. दोनों को रंगे हाथ भी पकड़े था. गौतम, अनु और कामवाली को गांव चितवाड़ी ले गया था. इस दौरान बच्चों को नाना-नानी के पास छोड़ दिया था. तभी पुश्तैनी घर पर अनु ने अपनी आंखों से जो कुछ देखा, उसके बाद हैरान रह गई.

अनु मीणा के भाई ने बताया कि जब उसकी बहन ने कामवाली के साथ गलत काम करते हुए पकड़ लिया था तो पति बौखला गया. उसने अनु पर हमला कर दिया और मारपीट की. अनु ने यह सारी बात अपनी मां को फोन करके बताई थी. मां ने उसे कहा कि जब तक वे गांव ना पहुंच जाए, वह पास में ही काका ससुर के मकान पर जाकर रहे.

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शराब पीकर अनु को परेशान करता था गौतम

इसके बाद जब परिजन वहां पहुंचे तो गौतम ने माफी मांगी और आगे से ऐसी बात ना दोहराने का आश्वासन दिया. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं था जब गौतम ने माफी मांगी हो. 25 जुलाई 2015 को दोनों की शादी हुई और कुछ समय बाद से ही गौतम शराब पीकर अनु को परेशान करता था. कई बार मारपीट और गाली गलौज करता था. हर बार मामला सुलझा लेने की बात कहकर उसकी पत्नी को झांसे में ले लेता था.

नीरज ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया. कई बार उसने दहेज को लेकर उसके साथ गाली-गलौज भी की गई. शादी के वक्त परिवार को नहीं पता था कि वह शराब का आदी है. इन सबसे तंग आकर विवाहिता ने 7 अप्रैल को आत्महत्या कर ली. करीब 38 दिन बाद यानी 15 मई को मृतक के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी. तब तक समाज के पंच उन पर समझौते का दवाब भी बनाते रहे.

परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की

परिवादी के मुताबिक, इतना होने के बाद भी गौतम को अफसोस नहीं है. उसने मृतका के पिता को फोन पर यहां तक कह दिया कि वो जेल चला जाएगा तो जमानत पर वापस आ जाएगा. वो दीदी को ही जिम्मेदार ठहराता था. परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है. 

गौतम की इन हरकतों से उसके चाचा और मामा भी अनजान नहीं थे. उसके चाचा रतन मीणा दारू पीकर आते थे. रतन मीणा ने अनु से कहा कि गौतम की दूसरी शादी करेंगे. आरोपी का मामा दीनदयाल और चाचा रतन मीणा भी उनकी पत्नियों से अलग रह रहे हैं और अनु को भी घर से बाहर निकालना चाहता था. फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

Tags: Jaipur Newsrajasthan news
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