Viral Video: दिल्ली में शक, जयपुर तक किया पीछा... 200 फीट सड़क पर पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा, बॉयफ्रेंड फरार, सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा!

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से रिश्तों को झकझोर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जयपुर के मशहूर 200 फीट बाइपास पर सड़क के बीचों-बीच पति-पत्नी के हाई-वोल्टेज ड्रामे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल दावों के मुताबिक, दिल्ली में रहने वाली एक महिला अपने कथित बॉयफ्रेंड से मिलने चोरी-छिपे जयपुर पहुंची थी, लेकिन उसके पति को इसकी भनक लग गई. पति ने अपनी सूझबूझ और शक के आधार पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक पीछा किया और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया.

पति को देखते ही जहां कथित बॉयफ्रेंड मौके से फरार हो गया, वहीं सड़क पर पति-पत्नी के बीच ऐसा जबरदस्त हंगामा हुआ कि राह चलते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और इस पूरे वाकये का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

दिल्ली से जयपुर तक फिल्मी अंदाज में पीछा

इस पूरी घटना की शुरुआत राजधानी दिल्ली से होती है, जहां पति को अपनी पत्नी की हरकतों पर शक हुआ था. जब पत्नी ने जयपुर जाने का प्लान बनाया, तो शक के घेरे में आए पति ने उसका पीछा करने का फैसला किया. पति बिना बताए जयपुर पहुंच गया और उस जगह जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी अपने कथित बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी. जब पति ने दोनों को एक साथ देख लिया, तो वहां सनसनी फैल गई. इस फिल्मी ड्रामा को देखकर हर कोई हैरान रह गया कि कैसे एक शक ने पति को सैकड़ों किलोमीटर दूर खींच लाया.

बॉयफ्रेंड का फरार होना और सड़क पर हंगामा

जैसे ही पति ने दोनों को आमने-सामने पकड़ा, माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया. पति को अचानक अपने सामने देखकर महिला का कथित बॉयफ्रेंड अपनी जान बचाकर मौके से चुपचाप खिसक गया या यूं कहें कि भाग खड़ा हुआ. बॉयफ्रेंड के भागने के बाद गुस्साए पति और पत्नी के बीच सड़क पर ही तीखी बहस और कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और हर कोई इस हाई-वोल्टेज ड्रामे को देखने लगा.

यह मामला जयपुर का है l यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को बेवफ़ाई करते हुए पकड़ लिया, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने दिल्ली से भाग आई थी, वहाँ से पति ने पीछा करके पकड़ा है, यहाँ जैसे ही पकड़ा तो सबसे बॉयफ्रेंड भाग गया, फिर पति ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, पत्नी ऐसे दिखा रही थी जैसे ऐसा कुछ हुआ ही है, तो पति कहता है, तू पकड़ी गई है, इसके बाद वो भी लड़ने लगी तो वहाँ कई सारे लोग इकड्डे हो गए सब वीडियो बना ले, जो वायरल हो रहे है, वहाँ लोग कहने लगे ये पति फिर भी बढ़िया है, हम होते तो टांगे तोड़ दे, कोई कह रहा फाँसी करा दो, आजकल पति हो या पत्नी, सभी रिश्तों को लेकर तिलांजलि देने का काम कर रहे है l — Vishal M. Yadav (@VishalMYadav_) October 17, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और छिड़ी बहस

इस हंगामे के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर आज के दौर में रिश्तों में वफादारी और भरोसे का क्या हश्र हो रहा है. हालांकि, इस वायरल वीडियो और इसमें किए जा रहे दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है.

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