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कौन था जगन गुर्जर? जिसकी जेल में हुई संदिग्ध मौत; बेटी की शादी में खाई थी जुर्म छोड़ने की कसम

Who Was Jagan Gurjar:  जगन गुर्जर कौन था? शादी से लेकर क्राइम की दुनिया तक का उसका कच्चा चिट्ठा और कैसे अपनी बेटी की शादी में जुर्म छोड़ने की कसम खाने के बाद दुबारा बीहड़ों में लौट गया.

By: Shristi S | Published: June 29, 2026 8:05:13 PM IST

कौन था जगन गुर्जर? जिसकी जेल में हुई संदिग्ध मौत
कौन था जगन गुर्जर? जिसकी जेल में हुई संदिग्ध मौत


Chambal Dacoit Jagan Gurjar Death: राजस्थान की अजमेर में हाई-सिक्योरिटी जेल में बंद कुख्यात चंबल डकैत जगन गुर्जर सोमवार को अपनी बैरक के अंदर मरा हुआ मिला. पुलिस को शक है कि यह एक मर्डर है. सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस हर्षवर्धन अग्रवाल ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच चल रही है.

ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की जगन गुर्जर कौन था? शादी से लेकर क्राइम की दुनिया तक का उसका कच्चा चिट्ठा और कैसे अपनी बेटी की शादी में जुर्म छोड़ने की कसम खाने के बाद दुबारा बीहड़ों में लौट गया.

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जेल में मरा पड़ा था जगन गुर्जर

पुलिस के मुताबिक, यह घटना शायद सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच हुई, जब कैदी जेल प्रोटोकॉल के मुताबिक अपनी बैरक के अंदर बंद थे. बैरक खुलने के बाद रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान, जेल वालों ने गुर्जर को मरा हुआ पाया. उस समय उसका सेलमेट भी बैरक के अंदर मौजूद था.

एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम जेल पहुंची, घटनास्थल की जांच की और सबूत इकट्ठा किए. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और गुर्जर की मौत के कारणों और घटनाओं के क्रम की जांच कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि गुर्जर, भरतपुर के हाई-प्रोफाइल कुलदीप जघीना मर्डर केस के आरोपी विष्णु के साथ बैरक में रहता था। इन्वेस्टिगेटर ने विष्णु से पूछताछ की.

जगन गुर्जर कौन था?

जगन गुर्जर चंबल इलाके के सबसे खतरनाक डकैतों में से एक था, उसका असर धौलपुर डांग इलाके के बीहड़ों तक फैला हुआ था, जहां उसने कई सालों तक काम किया. उसके खिलाफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मर्डर, डकैती, लूट, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और आर्म्स एक्ट के तहत 100 से ज़्यादा क्रिमिनल केस दर्ज थे.

वह 2008 के गुर्जर रिजर्वेशन आंदोलन के दौरान नेशनल लाइमलाइट में आया था, जब उसने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर पैलेस को उड़ाने की कथित धमकी दी थी. उस समय, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए ₹11 लाख का इनाम घोषित किया था, जिससे वह चंबल इलाके के सबसे वांटेड डकैतों में से एक बन गया. गुर्जर ने कई सालों तक फरार रहने के बाद 19 अगस्त, 2018 को बयाना में भरतपुर रेंज की तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक मालिनी अग्रवाल के सामने सरेंडर कर दिया था. 

जगन की ने की थी तीन शादियां, तीसरी की कहानी काफी दिलचस्प

जगन धौलपुर ज़िले के बसई डांग का रहने वाला है. उसकी तीन शादियां हुई. उसकी पहली पत्नी ममता गुर्जर ने 2008 का धौलपुर उपचुनाव लड़ा था. कहा जाता है कि जगन की पहले की प्रेमिका और बाद में पत्नी बनी कोमेश गुर्जर बीहड़ों में एक एनकाउंटर में घायल हो गई थी, लेकिन जगन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे धौलपुर ज़िले के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया.

जैसे ही पुलिस को खबर मिली, उन्होंने तुरंत कोमेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. गैंग की सदस्य कोमेश अब जगन के बिना नहीं रह सकती थी और सरेंडर करने के लिए जगन ने मांग की कि उसे कोमेश गुर्जर के साथ जेल में रखा जाए. कहा जाता है कि कोमेश गुर्जर बदला लेने के जुनून में डकैत बन गई. कोमेश गुर्जर जगन को बचपन से जानता था. कहा जाता है कि जगन अक्सर कोमेश के घर आता-जाता था और वह उससे प्यार करती थी. बीहड़ों में जाने के बाद, खूबसूरत औरत डकैत बन गई 

बेटी की शादी में जुर्म की दुनिया छोड़ने की कसम खाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब कोमेश गुर्जर साल 2000 के आसपास प्रेग्नेंट हुई और बच्चे को जन्म देते समय उसकी तबीयत खराब हो गई, तो कोमेश अकेले ही जंगलों से होते हुए ऊंट पर सवार होकर हिंडौन पहुँची. कोमेश ने हिंडौन के एक नर्सिंग होम में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया.

कुछ दिनों बाद, जगन गुर्जर और उसके साथियों की मदद से, डकैत खूबसूरत कोमेश अपने बच्चे के साथ ऊंट पर सवार होकर बीहड़ों में लौट आई. जून 2010 में अपनी बेटी की शादी में, जगन गुर्जर ने जुर्म की दुनिया से दूर रहने की कसम खाई. 

Tags: dacoitJagan GurjarRajasthan
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