कत्ल के बाद, अगले ही पल ढूंढ लेता था नया शिकार, सिर कुचलकर संवेदनशील अंगों से की बर्बरता...लाश देख कांप उठते थे डॉक्टर, ऐसे पकड़ा गया वहशी दरिंदा!

ITI Student to Serial Killer Deepak Nayar Criminal Profile: वो कहते हैं कोई भी बच्चा गर्भ से यह तय करके पैदा नहीं होता कि वो अपराधी बनेगा. क्राइम की दुनिया के कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके सिर पर समय के साथ ऐसी सनक सवार हो गई कि लोग तक उनके नाम और काले कारनामों से कांपने लगे. ऐसा ही एक साइको किलर साल 2025 में पकड़ा गया जो था तो एक मामूली आईटीआइ (ITI) स्टूडेंट लेकिन इसके जुर्मों की दास्तां किसी हॉरर फिल्म से कम डरावनी नहीं है. भीलवाड़ा के रहने वाले 45 साल के दीपक नायर उर्फ दीपक नैयर ने मात्र 17 घंटे के भीतर खून की ऐसी होली खेली कि पुलिस और डॉक्टरों के भी होश उड़ गए. माता-पिता के गुजर जाने के बाद अकेले रहने वाला दीपक कब इतना खतरनाक क्रिमिनल बन गया, किसी को कानों-कान खबर तक नहीं हुई. अपने ही दो पक्के दोस्तों (संदीप और मोनू) को घर बुलाकर बेरहमी से कत्ल करना, उनके शवों को जलाने की कोशिश करना और फिर शहर में घूम-घूमकर एक मंदिर के गार्ड को मौत के घाट उतारना… यह किसी शातिर सीरियल किलर की तरह सोची-समझी साजिश थी. हत्या के बाद भी उसका खून ठंडा नहीं हुआ था, वह अपनी बहन के घर आराम से खाना खाने गया और फिर नए शिकार की तलाश में जुट गया. जब पुलिस ने उसके घर का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का खौफनाक मंजर देखकर पुलिसकर्मियों की भी चीख निकल पड़ी.

कौन था दीपक नायर और कैसे बना साइको किलर?

दीपक नायर ने आईटीआई तक की पढ़ाई की थी और वह पहले एक नेटवर्क कंपनी में एरिया मैनेजर के तौर पर काम करता था. लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और नफरत धीरे-धीरे उसे एक खतरनाक अपराधी बना रही थी. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, दीपक का क्रिमिनल इतिहास साल 2013 से शुरू हुआ था. उसने प्रताप नगर थाने में हंगामा किया था, 2016 में शोरूम से कार चुराकर शहर में तबाही मचाई थी और केरल में भी कार से लोगों को कुचलने का सनसनीखेज मामला सामने आया था. उसके खिलाफ कुल 8 क्रिमिनल मामले दर्ज थे. अकेले रहने और अपराध की दुनिया में धंसने के कारण उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था, जो इन तीन भयानक मर्डर्स के रूप में बाहर आया.

क्या था हत्याओं का खौफनाक पैटर्न?

दीपक के मर्डर करने का तरीका इतना खौफनाक था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अनूप बंसल ने अपने 15 साल के करियर में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था. उसने अपने दोनों दोस्तों को घर बुलाया, शराब पिलाई और फिर उन पर बेरहमी से हमला कर दिया. इसके बाद उसने मंदिर के गार्ड लाल सिंह की हत्या में गैस सिलेंडर, कढ़ाई, भारी बर्तन और चाकू जैसे तीन अलग-अलग हथियारों का इस्तेमाल किया. डॉक्टरों के मुताबिक, मरने के बाद भी वह शवों पर वार करता रहा. उसने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए पीड़ितों के प्राइवेट पार्ट्स तक काट दिए थे और सबूत मिटाने के लिए लाशों को जलाने की कोशिश की थी.

एक कत्ल के बाद, अगले शिकार की फिराक में रहता था

सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दो दोस्तों को मौत के घाट उतारने के बाद दीपक बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपनी बहन के घर पहुंचा. वहां उसने आराम से खाना खाया और जब बहन ने उसे रुकने को कहा, तो वह गुस्से में भतीजे को धक्का देकर वहां से निकल गया. वह रुका नहीं, बल्कि अपने एक दूसरे दोस्त प्रशांत को बार-बार फोन कर रहा था ताकि उसे भी किसी बहाने बुलाकर मार सके. पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि उसकी हिट लिस्ट में दो मंदिर के पुजारी और एक एएसआई (ASI) भी शामिल थे, जिनसे उसकी पुरानी रंजिश थी.

फिर पुलिस के शिकंजे में कैसे फंसा खूंखार?

22 अप्रैल 2025 को, भीलवाड़ा के अयप्पा मंदिर में गार्ड की बेरहमी से हत्या करने के बाद दीपक मंदिर के बाहर ही आराम से बैठा रहा, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं. जब पुलिस को मंदिर में खून से सनी लाश मिली और जांच शुरू हुई, तो तार जुड़ते चले गए. पुलिस ने जब प्रताप नगर स्थित उसके घर पर छापा मारा, तो अंदर का नजारा खौफनाक था. पूरा घर खून से सना था और अंदर उसके दोनों दोस्तों के सड़े-गले व आधे जले हुए शव पड़े थे. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस सीरियल किलर को 17 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और उससे रिमांड पर कड़ाई से पूछताछ की ,जहां उसने काले कारनामों के बाकी राज भी उगलवाए गए.

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