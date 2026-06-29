7 साल की उम्र में खो दी थी चलने की ताकत, आज बन गईं हौसले की मिसाल, कैलिपर्स के सहारे फिर बढ़े पूजा के कदम

Inspirational Story: कभी अपने पैरों पर खड़े होने का सपना भी दूर लगता था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की 25 वर्षीय पूजा कामी विशेष कैलिपर्स की मदद से चलने लगी हैं. उनका यह सफर केवल चिकित्सा उपचार की सफलता नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और कभी हार न मानने वाले जज़्बे की मिसाल भी है.

पूजा बचपन से ही एक सामान्य जीवन जी रही थीं. लेकिन जब वह लगभग सात-आठ वर्ष की थीं, तब उनकी पीठ में गांठ होने के कारण ऑपरेशन करना पड़ा. शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद उनके दोनों पैरों के पंजे धीरे-धीरे पीछे की ओर मुड़ने लगे. समय के साथ यह समस्या इतनी गंभीर हो गई कि उनका चलना-फिरना लगभग असंभव हो गया.

परिवार ने कई जगह इलाज कराया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला. इस दौरान पूजा ने अपनी पढ़ाई आठवीं तक पूरी की और घर पर सिलाई का काम करके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश जारी रखी.

सही जानकारी ने बदली जिंदगी

वर्ष 2022 में पूजा के भाई आदित्य कामी को उदयपुर यात्रा के दौरान नारायण सेवा संस्थान की निःशुल्क उपचार सेवाओं के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद अगस्त 2025 में पूजा पहली बार संस्थान पहुंचीं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनकी विस्तृत जांच कर उपचार शुरू किया.

कई ऑपरेशन के बाद मिली नई राह

करीब एक वर्ष तक चले उपचार के दौरान पूजा के चार ऑपरेशन किए गए. आधुनिक चिकित्सा तकनीकों और विशेष उपचार प्रक्रिया के माध्यम से उनके पैरों की विकृति को धीरे-धीरे ठीक किया गया. जून 2026 में प्लास्टर हटाने के बाद उन्हें विशेष कैलिपर्स पहनाए गए. आज पूजा इन्हीं कैलिपर्स की सहायता से न केवल खड़ी हो पा रही हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ चल भी रही हैं. वर्षों बाद अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा देखकर उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

उम्मीद और हौसले का संदेश

पूजा कामी की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है. सही उपचार, परिवार का साथ और मजबूत इच्छाशक्ति मिल जाए तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है. उनका सफर यह संदेश देता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक नई शुरुआत हमेशा संभव होती है.