Indresh Maharaj Wedding: घोड़ी पर चढ़ेंगे कथावाचक इंद्रेश महाराज! सज गया पूरा जयपुर, धीरेंद्र शास्त्री से लेकर बी प्राक तक शामिल

Indresh Maharaj Wedding: कथावाचक इंद्रेश महाराज का नाम हर किसी ने सुना होगा. दरअसल अब ये कथावाचक दूल्हा बनने जा रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वृंदावन के मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी 5 दिसंबर को जयपुर की एक ऐतिहासिक जगह आमेर के ताज होटल में होने वाली है. हर तरफ अब इन्ही की शादी की चर्चा है. दरअसल, आज उनकी बारात वृंदावन में उनके घर से निकली. जानकारी के मुताबिक कथावाचक जी यमुना नगर की रहने वाली शिप्रा से बंधन में बंधने जा रहे हैं.

चल रहीं शादी की रस्में

शादी की शान और शौख़त को देखते हुए इसे सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक बड़ा धार्मिक उत्सव माना जा रहा है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऐतिहासिक शादी से पहले, वृंदावन के रमणरेती में उनके घर पर हल्दी और संगीत जैसी पारंपरिक रस्में हुईं, और इन कार्यक्रमों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं.

आमेर के ताज होटल में होगी कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी

वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को राजधानी जयपुर के आमेर स्थित होटल ताज में शादी करेंगे. इससे पहले वृंदावन के रमणरेती में स्थित उनके आवास पर हल्दी-संगीत और विवाह की रस्में निभाई गईं. शादी का कार्ड सोशल मीडिया… pic.twitter.com/dmvQNGeEWP — News 4 Rajasthan (@news4rajasthan) December 3, 2025

शादी में शामिल होंगे ये दिग्गज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कहानीकार इंद्रेश उपाध्याय अपने प्रवचनों और भक्ति गीतों के लिए भारत और विदेश में काफी मशहूर हैं. इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. यही वजह है कि उनकी शादी की सेरेमनी में कई जानी-मानी हस्तियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है. ताज आमेर होटल में होने वाले इस दिन भर के कार्यक्रम में भारत और विदेश से कई खास मेहमान जयपुर भी पहुंचेंगे.

ये लोग होंगे शामिल

कहानीकार देवकीनंदन ठाकुर

मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज

कहानीकार पुंडरीक गोस्वामी

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर धाम)

बॉलीवुड सिंगर बी प्राक

