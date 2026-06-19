राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे भारत की पहली 8-लेन सुरंग का हुआ निर्माण! यात्रियों को मिली बड़ी सौगात

Rajasthan News: भारत की पहली 8-लेन सुरंग राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई गई है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा यह 4.9 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग कोटा के पास स्थित है. यह इंजीनियरिंग का एक बड़ा चमत्कार है, जिसे पर्यावरण और वन्यजीवों को नुकसान पहुँचाए बिना सुरक्षित आवाजाही के लिए तैयार किया गया है.

के नीचे निर्मित 8-लेन सुरंग भारत की आधुनिक सड़क अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है. यह परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यात्रा को तेज़, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाना है.

यह सुरंग वन्यजीव संरक्षण और आधुनिक इंजीनियरिंग के बीच संतुलन बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके शुरू होने से यात्रा समय कम होने और क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है.

इस शानदार बुनियादी ढाँचे और तकनीकी उपलब्धि की मुख्य विशेषताएं

स्थान: राजस्थान केकोटा जिलेके पास मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व.



सुरंग की लंबाई: कुल 4.9 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल (लगभग 3.3 किमी भूमिगत और 1.6 किमी कट-एंड-कवर विधि से).



लागत: लगभग ₹1,000 से ₹1,200 करोड़ के भारी निवेश से तैयार.

तकनीक: सुरक्षा के लिए SCADA सिस्टम, AI-आधारित प्रदूषण सेंसर, सीसीटीवी और 104 जेट पंखे लगाए गए हैं. पर्यावरण संरक्षण: इस टनल के ऊपर से बाघ और अन्य वन्यजीव सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं.

राजस्थान के पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर लाभ:

समय की भारी बचत: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में बनी इस सुरंग के खुलने से दिल्ली और मुंबई के बीच सड़क यात्रा का समय घटकर लगभग 12 घंटे रह जाएगा.

आसान पहुंच: कोटा, बूंदी और रणथंभौर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों की पहुंच सुगम और तेज हो गई है.

पर्यटक यातायात में वृद्धि: बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम ड्राइविंग अनुभव से राज्य में पर्यटकों की आवाजाही में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है.

प्राकृतिक संतुलन: भूमिगत डिजाइन यह सुनिश्चित करती है कि वाहनों की तेज आवाजाही से टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों को कोई व्यवधान न हो.