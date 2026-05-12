1 रुपये के लिए खून का प्यासा हुआ कंडक्टर, पहले बरसाईं लाठियां और फिर रॉड से पीट-पीटकर किया अधमरा

Hanumangarh Roadways Bus Conductor: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां रोडवेज बस में एक नाबालिग के साथ मारपीट की गई. दरअसल, नाबालिग के पास किराए में एक रुपया कम पड़ गया था. इसके कारण रोडवेज बस चालक ने नाबालिग को डंडे और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा. रविवार को इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई. पुलिस ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया और मामले से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

8 मई को वायरल हुआ वीडियो

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 मई को वीडियो वायरल हुआ. पीड़ित नाबालिग शादी से लौटकर रोडवेज बस से वापस अपने गांव मलसीसर जा रहा था. वहां की रोडवेज बस की टिकट 11 रुपये थी. रजत ने 10 रुपये दिए और टिकट मांगी. हालांकि बस की टिकट के लिए कंडक्टर ने 1 रुपये और मांगा. इसके कारण दोनों में कहासुनी हुई, जो बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई.

बहस के बाद आरोपी ने पीटा

बस में बैठे कंडक्टर के जान-पहचान वाले भगवानाराम ने भी नाबालिग से बहस की. इससे मामले ने तूल पकड़ लिया और झगड़ा बढ़ गया. कहा जा रहा है कि पीड़ित ने रजत को मालिसर बस स्टैंड पर उतरने भी नहीं दिया. उसने अपने जान-पहचान वालों को अगले स्टैंड पर बुलाया. इसके बाद उसने नाबालिग को बस से नीचे उतार लिया और फिर डंडे और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा.

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पीड़ित की हालत गंभीर

इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करते हुए नाबालिग को बचाया. लोगों ने नाबालिग रजत को लहूलुहान हालत में भादरा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है. नाबालिग के परिजनों ने उसे हिसार के अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं उन्होंने बस चालक और उसके सहयोगी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है. एएसपी गीता चौधरी ने बताया कि पुलिस ने भगवानाराम, मानसिंह और चुन्नीलाल को राउंडअप पर लिया है. वहीं आरोपी राकेश और प्रदीप फरार चल रहे हैं. इनकी तलाश की जा रही है.