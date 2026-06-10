Group Marriage: 21 दिव्यांग जोड़ों ने रचाया विवाह, नए सपनों और उम्मीदों के साथ शुरू की जीवन की नई यात्रा

Group Marriage: नई दिल्ली में आयोजित नि:शुल्क सामूहिक विवाह समारोह ने सेवा, समावेशन और मानवीय संवेदनाओं का अनूठा उदाहरण पेश किया. इस विशेष आयोजन में 21 दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर जोड़ों ने वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कर अपने जीवन की नई शुरुआत की. राजस्थान, बिहार, झारखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए और जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया. इसका आयोजन नारायण सेवा संस्थान के जरिए किया गया.

दो दिवसीय समारोह की शुरुआत धार्मिक अनुष्ठानों, गणपति स्थापना, हल्दी और मेहंदी जैसी पारंपरिक रस्मों के साथ हुई. लोकगीतों, घूमर और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को उत्साह और भावनाओं से भर दिया. विवाह समारोह के दौरान संस्थान ने प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को गृहस्थ जीवन की आवश्यक सामग्री भेंट की. इसमें पलंग, अलमारी, गैस चूल्हा, पंखा, मिक्सर और 100 से अधिक प्रकार के घरेलू उपयोग के सामान शामिल थे. इसके अलावा कई दानदाताओं ने भी नवदंपतियों को उपहार देकर उनके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं.

संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि सामूहिक विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने का माध्यम है. यह पहल उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो आर्थिक या सामाजिक चुनौतियों के कारण विवाह जैसे महत्वपूर्ण संस्कार को पूरा नहीं कर पाते.

संघर्ष से खुशियों तक पहुंची कई प्रेरक कहानियां

समारोह में शामिल झारखंड के शिबू कुमार और गीता कुमारी की कहानी ने सभी को भावुक कर दिया. दोनों दिव्यांग हैं और लंबे समय से साथ रहना चाहते थे, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण विवाह संभव नहीं हो पा रहा था. संस्थान ने न केवल उनके उपचार और सहायक उपकरणों की व्यवस्था की, बल्कि उनके विवाह का सपना भी साकार किया. इसी तरह बांसवाड़ा के मुकेश और दुर्गा की कहानी भी प्रेरणादायक रही. कठिन पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद दोनों ने विवाह का सपना देखा और नारायण सेवा संस्थान की मदद से उसे पूरा किया.

सेवा और सशक्तिकरण की मिसाल

यह संस्थान अब तक 2,582 से अधिक दिव्यांग एवं जरूरतमंद जोड़ों का विवाह करा चुका है. इसके अलावा संस्था ने हजारों लोगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए हैं और लाखों मरीजों को नि:शुल्क उपचार प्रदान किया है. यह आयोजन केवल विवाह समारोह नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए सम्मान, आत्मविश्वास और नई उम्मीद का उत्सव था, जो जीवन की चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं.