Green Rajasthan Campaign ("हरियालो राजस्थान अभियान" में बयाना पंचायत समिति की शानदार पहल, पर्यावरण संरक्षण की ओर एक सशक्त कदम)

दीनू पाराशर की रिपोर्ट, Green Rajasthan Campaign: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी “हरियालो राजस्थान अभियान – एक पेड़ माँ के नाम” के अंतर्गत बयाना पंचायत समिति ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। बयाना समिति की 46 ग्राम पंचायतों में कुल 92,000 पौधे रोपित किए जा रहे हैं, यानी प्रत्येक पंचायत में लगभग 2,000 पौधे लगाए जा रहे हैं।

सड़क किनारों पर भी पौधारोपण

पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र गुर्जर ने जानकारी दी कि यह कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है। पौधारोपण का कार्य न केवल ग्राम पंचायतों में, बल्कि सरकारी कार्यालय परिसरों और सड़क किनारों पर भी किया जा रहा है, जिससे गांवों में हरियाली का विस्तार हो रहा है। विशेष बात यह है कि सिर्फ पेड़ लगाने तक ही सीमित न रहते हुए, उनकी देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी भी तय की गई है, जिससे यह अभियान केवल एक औपचारिकता न बनकर एक दीर्घकालिक परिवर्तन का माध्यम बने।

Colonel Sonaram Choudhary: पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन, कांग्रेस नेताओं ने व्यक्त किया शोक

पूरा अभियान “एक पेड़ – माँ के नाम” संकल्प से प्रेरित

यह पूरा अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के “एक पेड़ – माँ के नाम” संकल्प से प्रेरित है, जिसे राजस्थान सरकार ने ‘हरियालो राजस्थान’ मिशन का रूप देकर जन आंदोलन बना दिया है। पिछले वर्ष जहां 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे, वहीं इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगले पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है।

भावी पीढ़ियों के लिए हरा-भरा भविष्य

इस पहल में आमजन का भी उत्साहपूर्वक सहयोग देखने को मिल रहा है। समाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन, स्कूलों के छात्र-छात्राएं और ग्रामीण नागरिक भी इस अभियान से जुड़कर पौधारोपण में भाग ले रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और हरा-भरा भविष्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। “एक पेड़ माँ के नाम” अब सिर्फ एक संकल्प नहीं, बल्कि एक जन-आंदोलन बन चुका है – आइए, हम सब मिलकर इस हरियाली की क्रांति का हिस्सा बनें।

Colonel Sonaram Choudhary: पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन, कांग्रेस नेताओं ने व्यक्त किया शोक