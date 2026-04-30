Home > राजस्थान > Abu Road Accident: ट्रेलर-बाइक की भिड़ंत में युवक की मौके पर मौत; कारणों की हो रही जांच

Abu Road Accident: ट्रेलर-बाइक की भिड़ंत में युवक की मौके पर मौत; कारणों की हो रही जांच

Sirohi road accident: घटना की सूचना मिलते ही छापरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 30, 2026 6:21:44 PM IST

ट्रेलर-बाइक की भिड़ंत में युवक की मौके पर मौत
ट्रेलर-बाइक की भिड़ंत में युवक की मौके पर मौत


Abu Road Accident: सिरोही जिले के आबूरोड में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां ट्रेलर और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा आबूरोड से अंबाजी मार्ग पर रीको थाना क्षेत्र के सूरपगला के पास हुआ.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

You Might Be Interested In

मृतक की पुलिस ने की पहचान

घटना की सूचना मिलते ही छापरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की. रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने मौके पर टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और मामले की जांच के आदेश दिए. पुलिस ने मृतक की पहचान पालनपुर स्थित हीरो होंडा शोरूम के पास निवासी विश्वास परमार के रूप में की है. 

हादसे के कारणों की जांच जारी

शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस के अनुसार परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव सुपुर्द किया जाएगा. वहीं हादसे के कारणों की जांच जारी है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: Abu Road accidentRajasthan Accident NewsSirohi road accidenttrailer bike collisionyouth dies in accident
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Abu Road Accident: ट्रेलर-बाइक की भिड़ंत में युवक की मौके पर मौत; कारणों की हो रही जांच

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Abu Road Accident: ट्रेलर-बाइक की भिड़ंत में युवक की मौके पर मौत; कारणों की हो रही जांच
Abu Road Accident: ट्रेलर-बाइक की भिड़ंत में युवक की मौके पर मौत; कारणों की हो रही जांच
Abu Road Accident: ट्रेलर-बाइक की भिड़ंत में युवक की मौके पर मौत; कारणों की हो रही जांच
Abu Road Accident: ट्रेलर-बाइक की भिड़ंत में युवक की मौके पर मौत; कारणों की हो रही जांच