Rajasthan: 10 बीघा खेत में मांगीलाल ने गाड़े थे 5 लाख रुपये, खोजने पर भूला जगह; सालभर बाद दीमक ने खत्म कर दी जमा-पूंजी

Rajasthan Termite Damaged Currency: राजस्थान के बालोतरा से सामने आई यह खबर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. एक किसान ने चोरी के डर से अपने 5 लाख रुपये खेत में गाड़ दिए, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि वह खुद ही उस जगह को भूल गया. महीनों तक पैसा जमीन के नीचे दबा रहा और जब आखिरकार मिट्टी ने नोटों की थैली बाहर निकाली तो किसान के होश उड़ गए.

थैली के अंदर रखे नोटों को दीमक बुरी तरह चट कर चुकी थी. लाखों की रकम अब कागज के टुकड़ों में तब्दील हो चुकी थी. यह मामला बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र का है, जहां मांगीलाल मेघवाल अपने परिवार के साथ खेत में बनी कच्ची ढाणी में रहते हैं. प्लॉट बेचकर मिली रकम को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया, वही बाद में उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान बन गया.

प्लॉट बेचकर मिले थे 5 लाख रुपये

मांगीलाल ने करीब एक साल पहले पचपदरा में अपना एक प्लॉट बेचा था. इससे उन्हें करीब 5 लाख रुपये मिले थे. उनका इरादा खेत में एक कमरा बनाने का था, लेकिन उन्हें डर था कि घर में इतनी बड़ी रकम रखने से चोरी हो सकती है या फिर बेटे पैसे खर्च कर सकते हैं. इसी चिंता में उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसके लिए उन्हें अब पछताना पड़ रहा है.

मांगीलाल ने एक रात रकम को पॉलीथीन की थैली में रखा और खेत में एक गड्ढा खोदकर उसे जमीन के अंदर छिपा दिया. खास बात यह थी कि उन्होंने इस बारे में परिवार के किसी सदस्य को भी नहीं बताया. उन्हें क्या पता था कि कुछ समय बाद यही राज़ उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बन जाएगा.

10 बीघा खेत में गाड़े पैसे मांगीलाल भूल गए

वक्त बीतने के बाद जब खेत में कमरा बनाने की जरूरत पड़ी तो मांगीलाल को अपने दबाए हुए पैसों की याद आई. उन्हें उस रकम को निकालने के लिए खेत में तलाश शुरू की, लेकिन जिस जगह उन्होंने पैसे छिपाए थे, वही उन्हें याद नहीं रही. मांगीलाल का खेत करीब 10 बीघा में फैला हुआ है. उन्होंने खेत के अलग-अलग हिस्सों में काफी तलाश की, लेकिन पैसे नहीं मिले.

आखिरकार उन्हें अपनी पत्नी और बेटों को पूरी बात बतानी पड़ी. शुरुआत में परिवार को उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ. बाद में परिजनों ने भी उनके साथ मिलकर खेत में रकम तलाशनी शुरू की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी थैली का कोई पता नहीं चला.

फिर कैसे निकली पैसों की थैली?

करीब एक साल तक वो 5 लाख रुपये जमीन के अंदर ही दबे रहे. इसके बाद बारिश का मौसम आया और खेत में बुवाई की तैयारी शुरू हुई. इसी दौरान एक रात जमीन के अंदर दबाई गई पैसों की थैली किसी तरह ऊपर आ गई. अंधेरा होने के कारण किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी. लेकिन अगली सुबह मांगीलाल और उसके परिवार पर बहुत ज्यादा भारी साबित हुई.

जब किसान मांगीलाल की पत्नी और बेटा खेत में तारबंदी ठीक कर रहे थे. तभी उनकी नजर एक कटी-फटी थैली पर पड़ी. दोनों मां-बेटे ने थैली को उठाकर खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. थैले के अंदर 500-500 रुपये के नोट थे, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी. नोटों में दीमक लग चुकी थी और उनके टुकड़े हो चुके थे. जिन नोटों को मांगीलाल चोरों से छिपाना चाहता था उन्हें दीमक ने बर्बाद कर दिए.

बचे हुए नोटों को बैंक ले जाने का किया फैसला

मांगीलाल के परिवार ने बचे हुए नोटों को संभालने के लिए बैंक का रुख किया और SBI पहुंचे. लेकिन नोटों की हालत देखकर बैंक ने भी उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया. इसके बाद परिवार बालोतरा स्थित बैंक की मुख्य शाखा में भी पहुंचा, लेकिन वहां भी सिर्फ निराशा हाथ लगी. अब परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन खराब हुए नोटों का क्या होगा और क्या उनकी रकम का कोई हिस्सा वापस मिल पाएगा.