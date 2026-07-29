Rajasthan Crime: खूबसूरत छात्राओं को बुलाता था होटल में, 15 मिनट का ‘लिमिटेड ऑफर’ देकर करता था ऐसा कांड कि …

Rajasthan Crime: राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक फर्जी IAS ऑफिसर पर युवतियों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर शोषण करने का आरोप लगा है. आरोप है कि नकली अधिकारी बनकर उसने प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं के साथ शोषण किया. आरोपी छात्राओं को एयर हॉस्टेस, बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़ाने के साथ ही सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देता था. ऐसे बड़े-बड़े सपने दिखाकर वह कई साल तक लड़कियों के साथ शोषण करता रहा.

जानकारी मिलने पर पुलिस ने दो छात्राओं की रिपोर्ट पर पोस्को के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को रातानाडा स्थित एक लाइब्रेरी से गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच-पड़ताल शुरु कर दी गई है.

क्या था पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी 47 वर्षीय उम्मेदाराम पुत्र गणपतराम लंबे समय से शहर के कोचिंग और लाइब्रेरी इलाके में घूमता था. इस दौरान वह युवतियों को अपने जाल में फंसाता था. वह, हर रोज कुछ घंटे लाइब्रेरी में बिताता था और युवतियों को नौकरी लगवाने का झांसा देता था. आरोप है कि कई नाबालिग युवतियों के साथ वह 5 साल तक शोषण कर चुका है और अभी भी कर रहा था. इनमें दो युवतियों ने रातानाडा थाना में मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वह 16 साल की थी, तब उम्मेदाराम ने साल 2024 में उसे अफसर बनने की लालच में उसके साथ संबंध बनाए थे. इसके बाद वह लगातार 3 साल तक रातानाडा स्थित एक होटल में जाकर शोषण करता था.

खुद को बताता था IAS अधिकारी

आरोपी खुद को IAS अधिकारी बताता था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका फर्जी आई कार्ड और कार पर लाल रंग की पट्टी भी बरामद कर ली गई है. पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया और 30 जुलाई तक उसे रिमांड पर लिया है. हालांकि, पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है.