Home > क्राइम > Rajasthan Crime: खूबसूरत छात्राओं को बुलाता था होटल में, 15 मिनट का ‘लिमिटेड ऑफर’ देकर करता था ऐसा कांड कि …

Rajasthan Crime: खूबसूरत छात्राओं को बुलाता था होटल में, 15 मिनट का ‘लिमिटेड ऑफर’ देकर करता था ऐसा कांड कि …

जानकारी मिलने पर पुलिस ने दो छात्राओं की रिपोर्ट पर पोस्को के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को रातानाडा स्थित एक लाइब्रेरी से गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच-पड़ताल शुरु कर दी गई है.

By: Kunal Mishra | Published: July 29, 2026 2:20:40 PM IST

Rajasthan Crime: खूबसूरत छात्राओं को बुलाता था होटल में, 15 मिनट का ‘लिमिटेड ऑफर’ देकर करता था ऐसा कांड कि …


Rajasthan Crime: राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक फर्जी IAS ऑफिसर पर युवतियों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर शोषण करने का आरोप लगा है. आरोप है कि नकली अधिकारी बनकर उसने प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं के साथ शोषण किया. आरोपी छात्राओं को एयर हॉस्टेस, बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़ाने के साथ ही सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देता था. ऐसे बड़े-बड़े सपने दिखाकर वह कई साल तक लड़कियों के साथ शोषण करता रहा.

जानकारी मिलने पर पुलिस ने दो छात्राओं की रिपोर्ट पर पोस्को के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को रातानाडा स्थित एक लाइब्रेरी से गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच-पड़ताल शुरु कर दी गई है. 

You Might Be Interested In

क्या था पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी 47 वर्षीय उम्मेदाराम पुत्र गणपतराम लंबे समय से शहर के कोचिंग और लाइब्रेरी इलाके में घूमता था. इस दौरान वह युवतियों को अपने जाल में फंसाता था. वह, हर रोज कुछ घंटे लाइब्रेरी में बिताता था और युवतियों को नौकरी लगवाने का झांसा देता था. आरोप है कि कई नाबालिग युवतियों के साथ वह 5 साल तक शोषण कर चुका है और अभी भी कर रहा था. इनमें दो युवतियों ने रातानाडा थाना में मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वह 16 साल की थी, तब उम्मेदाराम ने साल 2024 में उसे अफसर बनने की लालच में उसके साथ संबंध बनाए थे. इसके बाद वह लगातार 3 साल तक रातानाडा स्थित एक होटल में जाकर शोषण करता था. 

खुद को बताता था IAS अधिकारी 

आरोपी खुद को IAS अधिकारी बताता था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका फर्जी आई कार्ड और कार पर लाल रंग की पट्टी भी बरामद कर ली गई है. पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया और 30 जुलाई तक उसे रिमांड पर लिया है. हालांकि, पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है.

Tags: Rajasthan Crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस आउटफिट के साथ पहने कौन-से झुमके

July 29, 2026

हॉलीवुड की सबसे ज्यादा हाइट वाली हसीनाएं

July 28, 2026

2026 में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा T20I रन?...

July 28, 2026

क्या है आकांक्षा चमोला का तीसरा राज़, जिसके सामने आने...

July 28, 2026

पंजाबी सिंगर जस मानक ने की सगाई

July 28, 2026

बेटी नितारा के साथ एंजॉय करते दिखे ‘डैडी कूल’ अक्षय!

July 28, 2026
Rajasthan Crime: खूबसूरत छात्राओं को बुलाता था होटल में, 15 मिनट का ‘लिमिटेड ऑफर’ देकर करता था ऐसा कांड कि …

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan Crime: खूबसूरत छात्राओं को बुलाता था होटल में, 15 मिनट का ‘लिमिटेड ऑफर’ देकर करता था ऐसा कांड कि …
Rajasthan Crime: खूबसूरत छात्राओं को बुलाता था होटल में, 15 मिनट का ‘लिमिटेड ऑफर’ देकर करता था ऐसा कांड कि …
Rajasthan Crime: खूबसूरत छात्राओं को बुलाता था होटल में, 15 मिनट का ‘लिमिटेड ऑफर’ देकर करता था ऐसा कांड कि …
Rajasthan Crime: खूबसूरत छात्राओं को बुलाता था होटल में, 15 मिनट का ‘लिमिटेड ऑफर’ देकर करता था ऐसा कांड कि …