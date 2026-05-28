‘मुझे घूमने जाना है…’ फिरंगी गर्लफ्रेंड की डिमांड पर युवक ने बनाया प्लान, फिर जो हुआ कर देगा हैरान

Rajasthan Fake Girlfriend from London: राजस्थान के किशनगढ़ में एक युवक को एक महिला से दोस्ती करना भारी पड़ गया. उसे सोशल मीडिया पर दोस्ती और विदेशी दौरों के नाम पर ‘कस्टम ड्यूटी फ्रॉड’ का सामना करना पड़ा. यहां एक युवक फेसबुक पर एक विदेशी महिला मिली. इसके अलावा खुद को दिल्ली एयरपोर्ट का अधिकारी बताने वाले शातिर ठगों ने उसे लाखों का चूना लगा दिया. आरोपियों ने लड़के से 10 लाख 82 हजार रुपये हड़प लिए. इस मामले में अब अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ़ ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. निर्णय में किशनगढ़ थाना पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है. साथ ही पीड़ित के होल्ड किए गए 1.56 लाख रुपये वापस दिलाने का भी आदेश दिया गया है.

फेसबुक पर हुई दोस्ती

अधिवक्ता जटाशंकर तिवारी ने इस मामले के बारे में बताया कि किशनगढ़ के खोड़ा गणेश रोड निवासी पीड़ित की दोस्ती कुछ समय पहले फेसबुक पर एक महिला की दोस्ती हुई थी. महिला का नाम ‘हेलेन जेम्स’ बताया जा रहा है, जो लंदन की रहने वाली है. महिला मित्र ने पीड़ित से कहा कि वो भारत घूमना चाहती है और 3 अगस्त 2025 को भारत आ रही है.

अनजान कॉल ने किया हैरान

इसके बाद पीड़ित के मोबाइल पर एक अनजान फोन आया. फोन करने वाले खुद को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वरिष्ठ कस्टम अधिकारी बताया. उसने कहा कि हेलेन दिल्ली आई हुई हैं और उनके पास भारी मात्रा में कीमती सामान और करीब 1 लाख यूरो मिले हैं. इसकी कस्टम ड्यूटी अदा नहीं की गई है. उसने आगे कहा कि यूरो को भारतीय करेंसी में बदलने के लिए टैक्स चुकाना होगा लेकिन इनके पास भारतीय रुपये नहीं हैं. इसकी वजह से आपको ये टैक्स भरना होगा, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

डर के कारण भेज दिए पैसे

कथित कस्टम अधिकारी की बातों से पीड़ित काफी डर गया. उसने मोटी रकम आरोपियों को भेज दी. इसके बाद आरोपियों ने कहा कि हेलेन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इस मामले में आगे की बात कोमल सिंह करेंगी. कोमल ने कहा कि हेलेन की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पीड़ित को भरोसा दिलाने के लिए एक लड़की के हाथ की ड्रिप लगी हुई फोटो भेज दी. ठगों ने कहा कि हेलेन आपसे मिलने इंडिया आई है, तो आपको ही बिल का भुगतान करना पड़ेगा. इसके बाद वे अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कराते रहे. कुछ समय बाद पीड़ित को एहसास हुआ कि हेलेन जेम्स का अकाउंट फर्जी था और उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसने पुलिस को शिकायत दी.

न्यायालय ने दिया आदेश

इसके बाद उसने साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल पर शिकयत दर्ज कराई. साइबर सेल ने 1,56,686 रुपये की राशि को तुरंत ब्लॉक करवाया. किशनगढ़ थाने में शिकायत दर्ज नहीं हो पा रही थी. इसके कारण अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय किशनगढ़ में मामला पहुंचा. अधिवक्ता जटाशंकर तिवारी एवं प्रदीप चौधरी ने दलीलें दीं और जस्टिस ने किशनगढ़ थाना पुलिस को तत्काल शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया. साथ ही आरोपियों के खाते में पड़ी 1.56 लाख रुपये की राशि पीड़ित के खाते में रिफंड कराने का आदेश दिया.

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