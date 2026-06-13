बुढ़ापे में सजी बारात! दूल्हा-दुल्हन बने बुजुर्ग, 25 साल लिव-इन में रहे और फिर रचाई शादी, मजे ले रहे यूजर्स

Elderly Couple Marriage: आज के समय में लिव-इन रिलेशनशिप काफी आम बात हो गई है. हाल ही में एक खबर सामने आई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया और भावुक कर दिया. दरअसल, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के शेरगढ़ इलाके के सालिया गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग कपल ने 25 साल लिव-इन में रहने के बाद शादी कर ली. 60 साल के बुजुर्ग रतना ने अपनी 58 साल की गर्लफ्रेंड कड़वी देवी के साथ सात फेरे लिए. दोनों की शादी किसी और ने नहीं बल्कि उन दोनों के 4 बेटों ने कराई है.

नातरा प्रथा के तहत साथ रहे कपल

इस बारे में गांव के लोगों ने बताया कि रतना और कड़वी देवी बीते 25 सालों से साथ में रह रहे हैं. वे आदिवासी समाज की नातरा प्रथा के तहत एक साथ रहने लगे थे. उस दौरान दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे शादी कर सकें. दोनों साथ में रहते थे और मेहनत मजदूरी कर परिवार पाला. दोनों के चार बेटे भी हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार आने के बाद दोनों के बेटों ने अपने माता-पिता की शादी धूमधाम से कराने का फैसला लिया गया.

25 साल का relationship, 60 साल का दूल्हा और 58 साल की दुल्हन…😱 मामला बांसवाड़ा जिले से जहां 60 साल का रतना और 18 साल की कड़वी देवी की शादी हुई। रत्ना और कड़वी 25 साल तक रिलेशनशिप में रहे साथ रहे, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से शादी नहीं कर पाए। अब उनके बेटों… pic.twitter.com/34IukTywc9 — BHUMI (@Bhumika_2024) June 13, 2026

धूमधाम से रचाई गई शादी

दोनों की शादी के लिए पूरे रीति-रिवाज से कार्ड छपवाए गए और पूरे समाज को शादी में बुलाया गया. बकायदा दोनों की हल्दी और मेहंदी का फंक्शन किया गया. मंगल गीत गाए गए और ढोल-कुंडी की थाप पर गांव वालों और परिवार वालों ने जमकर डांस किया. इसके बाद दोनों ने रीति-रिवाजों के साथ अग्नि के फेरे लिए और शादी के बंधन में बंध गए. उनके बेटों ने पिता को कंधे पर बैठाकर डांस किया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें

दोनों की शादी की कुछ फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आईं, जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं. इन फोटोज के सामने आने के बाद लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि ये उनकी नजर में पहला केस है, जहां पर किसी ने सालों साथ निभाया और इतना लंबा इंतजार करने के बाद शादी कर ली. एक यूजर ने लिखा सच्चे प्यार की मिसाल कायम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं. एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों ने बहुत जल्दी शादी कर ली, थोड़ा और बूढ़े होकर शादी करनी चाहिए थी.