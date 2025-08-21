Home > राजस्थान > Rajasthan News: लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद , परिषद् कार्मिक धरने पर बैठे

Rajasthan News: लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद , परिषद् कार्मिक धरने पर बैठे

कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही सुरक्षित नहीं , जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चलेगा जो की संपूर्ण राजस्थान के राजस्व सेवा परिषद के कार्मिक शामिल होंगे

Published By: Ratna Pathak
Published: August 21, 2025 17:06:00 IST

Rajasthan News: लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद , परिषद् कार्मिक धरने पर बैठे

लालसोट से महेश बोहरा की रिपोर्ट:  लालसोट में 19 अगस्त को तहसीलदार व वकीलों में हुए विवाद का मामला तूल पकड़ गया है वही प्रदेश भर में बार एसोसिएशन और राजस्व सेवा परिषद आमने-सामने हो गए दोनों ने ही कार्य बहिष्कार कर दिया है । घटना को लेकर जिले के सभी तहसीलदार, कानूनगो और पटवार संघ के कार्मिक लालसोट उपखंड कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे हैं इस दौरान धरने पर बैठे राजस्व सेवा परिषद के कार्मिक अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। तहसीलदार व वकीलों में विवाद का मामला, प्रदेश के राजस्व कार्मिक व अधिवक्ता आमने-सामने, दोनों संगठन ने किया कार्य बहिष्कार, राजस्व कर्मियों का धरना प्रदर्शन।

Ajmer Dargah Police Station News: व्यापारियों ने लगाया अजमेर की दरगाह थाना पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप, निकाली रैली, जाने पूरा मामला…

राजस्व सेवा परिषद के कार्मिक धरने पर बैठे

राहुवास तहसीलदार महेश चंद शर्मा ने बताया कि लालसोट तहसीलदार अमितेश मीणा के साथ मारपीट, हाथापाई की घटना हुई है उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है इसको लेकर जिले भर के सभी राजस्व सेवा परिषद के कार्मिक धरने पर बैठे हैं उन्होंने बताया कि मामले में जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रामकिशोर गुप्ता ने बताया कि तहसीलदार के साथ हुई घटना निंदनीय है एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही सुरक्षित नहीं है और वह कृत्य भी उन लोगों के द्वारा किया गया है जो कानून के ज्ञाता हैं अगर वही कानून को हाथ में लेंगे तो आम लोगों से क्या उम्मीद करेंगे कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने राज कार्य में बाधा पहुंचाने का कृत्य किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। 

धार्मिक स्कूलों में अफगानी महिलाओं के साथ हो रहा था ये काम, अब तालिबान प्रमुख ने उठाया बड़ा कदम, दुनिया भर में मचा हंगामा

जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चलेगा

पटवार संघ के जिला अध्यक्ष श्रवण लाल मीणा ने बताया कि तहसीलदार के चेंबर में बुद्धिजीवी अधिवक्ताओं ने मारपीट व हाथापाई जैसी घटना की और उसकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार सहित राजस्व कर्मियों को थाने के बाहर धरने पर बैठना पड़ा और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहां शांतिपूर्ण धरना चल रहा है कल जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चलेगा जो की संपूर्ण राजस्थान के राजस्व सेवा परिषद के कार्मिक शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि एक बड़े अफसोस की बात भी है तहसीलदार की रिपोर्ट दर्ज होने में अधिकारियों को उच्च अधिकारियों से सलाह लेनी पड़ी लेकिन कुछ लोगों के द्वारा तहसीलदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई उसको पुलिस ने तुरंत दर्ज कर लिया। उनकी रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है।

माखन-मिश्री और खीर सहित ये 5 भोग लड्डू गोपाल को हैं सबसे प्रिय

Tags: Lalshot council staff protestLalshot Recenue service s news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
Rajasthan News: लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद , परिषद् कार्मिक धरने पर बैठे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rajasthan News: लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद , परिषद् कार्मिक धरने पर बैठे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan News: लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद , परिषद् कार्मिक धरने पर बैठे
Rajasthan News: लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद , परिषद् कार्मिक धरने पर बैठे
Rajasthan News: लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद , परिषद् कार्मिक धरने पर बैठे
Rajasthan News: लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद , परिषद् कार्मिक धरने पर बैठे
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?