Home > राजस्थान > Operation Mule Hunter: ऑपरेशन म्यूल हंटर में बड़ी कार्रवाई, 20 साइबर ठग गिरफ्तार; नेटवर्क ध्वस्त

Operation Mule Hunter: ऑपरेशन म्यूल हंटर में बड़ी कार्रवाई, 20 साइबर ठग गिरफ्तार; नेटवर्क ध्वस्त

Didwana Kuchaman Cyber Crime: जांच में सामने आया कि आरोपी गरीब और भोले-भाले लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड किराये पर लेते थे.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 3, 2026 9:01:57 PM IST

ऑपरेशन म्यूल हंटर
ऑपरेशन म्यूल हंटर


Operation Mule Hunter: डीडवाना-कुचामन पुलिस द्वारा  चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन म्यूल हंटर” के तहत पुलिस ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के नेतृत्व में चलाएं इस अभियान में जिलेभर में समन्वित कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क को निशाना बनाया गया.

20 साइबर अपराधी गिरफ्तार

अभियान के दौरान साइबर ठगी में उपयोग हो रहे बैंक खातों और सिम नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 32 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 26 मामले म्यूल अकाउंट से जुड़े और 6 मामले प्रतिबिंब पोर्टल से संबंधित हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर संगठित गैंग का पर्दाफाश किया और करोड़ों की ठगी का खुलासा किया .

You Might Be Interested In

भोले-भाले लोगों को लालच देकर करते थे अपराध

जांच में सामने आया कि आरोपी गरीब और भोले-भाले लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड किराये पर लेते थे. इसके बाद फर्जी वेबसाइट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए इन्वेस्टमेंट, टास्क, जॉब और गेमिंग ऐप के नाम पर लोगों से ठगी की जाती थी. ठगी की रकम म्यूल खातों में ट्रांसफर कर तुरंत निकाल ली जाती थी.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी बरामदगी करते हुए 72 मोबाइल फोन, 97 एटीएम कार्ड, 13 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 29 बैंक पासबुक, 8 चेकबुक, 2 बायोमेट्रिक मशीन और 16 सिम कार्ड जब्त किए हैं. करोड़ों रुपये की साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है.

जिले के खुनखुना, चितावा, लाडनूं, कुचामन सिटी, परबतसर, मकराना, नावां और गच्छीपुरा सहित सभी थानों ने अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई. खुनखुना थाना ने सबसे अधिक प्रकरण दर्ज कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि गच्छीपुरा और कुचामन सिटी में संगठित गिरफ्तारी की गई.

साइबर सेल डीडवाना-कुचामन ने डेटा का विश्लेषण कर संदिग्ध खातों और मोबाइल नंबरों की पहचान की और रियल-टाइम इंटेलिजेंस के आधार पर फील्ड एक्शन को सफल बनाया.

 साइबर अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति – पुलिस अधीक्षक

अभियान के बारे में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने कहा कि डीडवाना-कुचामन पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है. ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत म्यूल अकाउंट नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई कर साइबर अपराध के पूरे इकोसिस्टम को चिन्हित किया गया है. यह कार्रवाई सिर्फ अपराधियों पर प्रहार नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है. अब जिले में म्यूल अकाउंट और साइबर गैंग्स के लिए कोई जगह नहीं है.

उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी लालच में आकर अपने बैंक खाते, एटीएम, ओटीपी या सिम कार्ड किसी को उपलब्ध न कराएं और “पैसा डबल”, “इन्वेस्टमेंट” या “जॉब ऑफर” जैसे झांसे से सतर्क रहें.

हिमांशु शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना ने अभियान का पर्यवेक्षण किया. विमल सिंह नेहरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुचामन ने सेक्टर में प्रभावी मॉनिटरिंग की. गरिमा चौधरी आरपीएस प्रोबेशनर ने खुनखुना थाना स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किया. जितेन्द्र सिंह वृताधिकारी लाडनूं ने कार्रवाई का नेतृत्व किया.

महावीर थानाधिकारी गच्छीपुरा, सुमन थानाधिकारी परबतसर, सतपाल सिंह थानाधिकारी कुचामन, शंभु दयाल थानाधिकारी लाडनूं और सुरेश कुमार थानाधिकारी मारोठ ने अपने-अपने क्षेत्रों में कार्रवाई को अंजाम दिया.

जनता के लिए चेतावनी

पुलिस ने आमजन को सतर्क करते हुए कहा है कि अपने बैंक खाते, एटीएम, ओटीपी, सिम या केवाईसी डिटेल किसी के साथ साझा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: Didwana Kuchaman Cyber CrimeOperation Mule Hunter RajasthanRicha Tomar IPS Action
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिल्ली में गर्मियों में घूमने के लिए 5 बेस्ट जगह

May 3, 2026

चेहरे पर टमाटर लगाने के 6 फायदे

May 3, 2026

कौन हैं अभिरामी वेंकटचलम, जिनकी हो रही चर्चा

May 3, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

May 2, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 2, 2026

कोरियन जैसी ‘ग्लास स्किन’ अब घर पर!

May 2, 2026
Operation Mule Hunter: ऑपरेशन म्यूल हंटर में बड़ी कार्रवाई, 20 साइबर ठग गिरफ्तार; नेटवर्क ध्वस्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Operation Mule Hunter: ऑपरेशन म्यूल हंटर में बड़ी कार्रवाई, 20 साइबर ठग गिरफ्तार; नेटवर्क ध्वस्त
Operation Mule Hunter: ऑपरेशन म्यूल हंटर में बड़ी कार्रवाई, 20 साइबर ठग गिरफ्तार; नेटवर्क ध्वस्त
Operation Mule Hunter: ऑपरेशन म्यूल हंटर में बड़ी कार्रवाई, 20 साइबर ठग गिरफ्तार; नेटवर्क ध्वस्त
Operation Mule Hunter: ऑपरेशन म्यूल हंटर में बड़ी कार्रवाई, 20 साइबर ठग गिरफ्तार; नेटवर्क ध्वस्त