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डीडवाना-कुचामन में बड़ा खुलासा, 10 दिन में नाबालिग बरामद; आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: घटना के संबंध में 9 अप्रैल 2026 को परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर आरोपी अपहरण कर ले गया.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 23, 2026 10:53:20 PM IST

डीडवाना-कुचामन में बड़ा खुलासा, 10 दिन में नाबालिग बरामद
डीडवाना-कुचामन में बड़ा खुलासा, 10 दिन में नाबालिग बरामद


Didwana Kuchaman Minor Kidnap Case: जिले में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए महज 10 दिनों के भीतर पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था.

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पीलवा थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया 

पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबतसर नेमीचन्द्र खारिया और वृताधिकारी मकराना विक्की नागपाल के सुपरविजन में पीलवा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी. थानाधिकारी महिराम विश्नोई के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी सहायता और फील्ड इंटेलिजेंस के जरिए लगातार तलाश कर पीड़िता को छत्तीसगढ़ के चम्पा क्षेत्र से दस्तयाब किया.

आरोपी सुभाष मेघवाल को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में आरोपी सुभाष मेघवाल (19) निवासी बड़ी का खेड़ा, बगरू (जयपुर पश्चिम) को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के बाद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है.

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घटना के संबंध में 9 अप्रैल 2026 को परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर आरोपी अपहरण कर ले गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और विशेष टीम गठित की गई.

ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी – एसपी ऋचा तोमर

एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि “नाबालिगों से जुड़े अपराधों में पुलिस पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई करती है. इस मामले में टीम ने लगातार प्रयास कर कम समय में पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया. आगे भी ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

 कार्रवाई में महिराम विश्नोई – थानाधिकारी, पीलवा
नारायणपुरी – सहायक उप निरीक्षक, रविन्द्र कुमार (कांस्टेबल 934),
सन्तोष (महिला कांस्टेबल 1068), तुलसीराम – साइबर सेल का विशेष योगदान रहा,

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Tags: Child Safety NewsDidwana Kuchaman PoliceMinor Kidnap Case Indiarajasthan crime newsRape Case Arrest
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