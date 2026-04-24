Ladnun stabbing incident: सगाई विवाद बना मौत की वजह, लाडनूं में दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या; आरोपी फरार

Ladnun stabbing incident: जिले के लाडनूं कस्बे में सुजला तिराहे के पास शुक्रवार को हुई चाकूबाजी की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया. महज 22 साल के युवक सरफराज की दिनदहाड़े चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. वारदात के पीछे सगाई-शादी को लेकर चल रही आपसी रंजिश सामने आ रही है. घटना के बाद जहां क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और धरना शुरू हो गया.

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

पुलिस के अनुसार मृतक सरफराज, निवासी चांद नगर (सुजानगढ़), जसवंतगढ़ में एक दावत में शामिल होने आया था. इसी दौरान सुजला तिराहे के पास पहले से घात लगाए बैठे अरबाज और उसके साथियों ने उसकी स्कूटी के आगे मोटरसाइकिल आड़ी लगाकर उसे रोक लिया. इसके बाद कहासुनी बढ़ी और मुख्य आरोपी अरबाज ने सरफराज पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल सरफराज मौके पर ही गिर पड़ा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे एम्बुलेंस से लाडनूं के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने शव उठाने से किया इनकार

घटनास्थल के पास से खून से सना चाकू भी बरामद हुआ है, जिससे हत्या की पुष्टि और मजबूत हो गई है. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया. इधर, पोस्टमार्टम के बाद भी परिजनों ने शव उठाने से साफ इनकार कर दिया. उनका आरोप है कि पुलिस ने अब तक उनकी लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं की और मामले में लापरवाही बरती जा रही है. परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में धरना देते हुए मांग रखी है कि मृतक परिवार को 40 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, मामले की निष्पक्ष जांच हो और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए.

मांगें पूरी होने तक शव नहीं उठाने की चेतावनी

मांगें पूरी होने तक शव नहीं उठाने की चेतावनी दी गई है. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अस्पताल परिसर में जमा रहे और माहौल तनावपूर्ण बना रहा. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अरबाज अब भी फरार है. उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर (IPS) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि हत्या के आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने बताया कि तीन संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. एसपी ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष और तेज जांच की जाएगी तथा दोषियों को जल्द कानून के दायरे में लाया जाएगा.

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