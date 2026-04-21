Didwana Kuchaman News: भीवपुरा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज, SDM कार्यालय के बाहर धरना दूसरे दिन भी जारी

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Didwana Kuchaman News: डिडवाना-कुचामन जिले के कुचामन वृत्त के मारोठ थाना क्षेत्र के भीवपुरा गांव में 4 अप्रैल को हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. नावां उपखंड कार्यालय के बाहर 20 अप्रैल से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां महिला-पुरुषों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
दूसरे दिन भी जारी धरना
धरने के दूसरे दिन मंगलवार को भी बड़ी संख्या में ग्रामीण SDM कार्यालय के सामने जुटे रहे. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा. बुधवार को इस आंदोलन में सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है, जिससे आंदोलन और तेज हो सकता है.
4 अप्रैल की रात हुआ था जानलेवा हमला
घटना के अनुसार, 4 अप्रैल की रात करीब 9:15 बजे भीवपुरा निवासी शिशपाल और रामकुमार घर लौट रहे थे. इसी दौरान गांव के ही राजेंद्र लुहाच, हरेंद्र कुमार, राकेश, गजेंद्र सहित अन्य लोगों ने रास्ता रोक लिया. आरोप है कि सभी हमलावर हथियारों से लैस थे और उन्होंने शिशपाल पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और पैर में दो फ्रैक्चर हो गए. हमलावर उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गए. फिलहाल शिशपाल जयपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.
जल्द होगी गिरफ्तारी, टीमें कर रहीं दबिश
ग्रामीणों का आरोप है कि 5 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज होने और मेडिकल जांच पूरी होने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. धरने पर बैठे लोगों ने SDM के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़ित को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और सख्त धाराएं जोड़ने की मांग की है. वहीं, पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चौधरी का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.
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