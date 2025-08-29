Khelo Rajasthan News: ‘खेलो इंडिया’ के तर्ज पर ‘खेलो राजस्थान’ योजना की शुरूआत, गर्ल्स और बॉयज टीमों का विशेष प्रशिक्षण शिविर जारी!

राहुल माथुर की रिपोर्ट, “Khelo Rajasthan” Update: ओलंपिक में भारत को पदक तालिका में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया के सकारात्मक नतीजे खिलाड़ियों में देखने को मिल रहे हैं। भारत सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसी के तहत, हर साल खेलो इंडिया नाम से देशभर में अलग-अलग आयोजन भी होते हैं।

कुछ ऐसा ही आयोजन अगले महीने पंजाब के लुधियाना में आगामी 2 से 9 सितंबर तक 75वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता होने वाली है।

‘खेलो राजस्थान’ योजना की शुरूआत

डीडवाना में राजस्थान की गर्ल्स और बॉयज टीमों का विशेष प्रशिक्षण शिविर जारी है। इस शिविर में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिन्हें विशेषज्ञ कोचों द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद खिलाड़ी लुधियाना जाकर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य सरकार ने खेल जगत में नई पहल करते हुए ‘खेलो इंडिया’ की तर्ज पर ‘खेलो राजस्थान’ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जिससे युवाओं को प्रोत्साहन मिला और खेलों में प्रतिभानिखरकर सामने आई।

स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना- उद्देश्य

इसका उद्देश्य खेल संरचनाओं का विकास और स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। योजना में विभिन्न खेल सुविधाओं का विस्तार और खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी शामिल है। इसी मंशा से डीडवाना में राजस्थान क्रीड़ा परिषद व राजस्थान बास्केटबॉल संघ के तत्वावधान में राजस्थान की बास्केटबॉल टीमों का प्रशिक्षण शिविर जारी है, जिसमें 75वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना में आगामी 2 से 9 सितंबर तक 75वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता होने वाली है।

गर्ल्स और बॉयज टीमों का विशेष प्रशिक्षण शिविर जारी

इसे लेकर डीडवाना में राजस्थान की गर्ल्स और बॉयज टीमों का विशेष प्रशिक्षण शिविर जारी है। इस शिविर में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिन्हें विशेषज्ञ कोचों द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद खिलाड़ी लुधियाना जाकर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन (RBA) के अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर बांगड़ कॉलेज और बांगड़ उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या-2 के खेल मैदानों पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। लगातार चार साल से टीम पदक जीत रही है और पिछली बार राजस्थान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। राजस्थान के खिलाड़ियों ने पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन किया है।

किया जाएगा राज्य की अंतिम टीम का चयन

हमें गर्व है कि लगातार चार साल से हमारी टीम ने पदक जीते हैं और पिछली बार गोल्ड मेडल भी राजस्थान ने ही हासिल किया था। इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि खिलाड़ी बेहतरीन खेल दिखाकर राज्य का नाम रोशन करेंगे। इस शिविर में राजस्थान बास्केटबॉल संघ के प्रशिक्षक हरजिंदर सिंह सिद्धू बॉयज टीम को और राजेश नेनावटी गर्ल्स टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रशिक्षण 21 अगस्त से शुरू हुआ है और 31 अगस्त तक जारी रहेगा। इसी दौरान खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन के आधार पर राज्य की अंतिम टीम का चयन किया जाएगा। गर्ल्स टीम की खिलाड़ी दीक्षा गहलोत ने बताया कि सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत कर रहे हैं। “कोच हमें हर बारीकी से खेल की तकनीक सिखा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस बार हम और मजबूत होकर खेलें और राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल जीतें।”

प्रशिक्षण शिविर खिलाड़ियों के लिए बेहतर माहौल और एक्सपर्ट ट्रेनिंग लाया है

वहीं प्रियांशी जोशी ने कहा कि यह प्रतियोगिता उनके करियर के लिए बेहद अहम है। “इस प्रशिक्षण शिविर ने हमें आत्मविश्वास दिया है और हमारी फिटनेस भी काफी बेहतर हुई है। हम चाहेंगे कि इस बार गर्ल्स टीम भी फाइनल तक पहुंचे।” बॉयज टीम के खिलाड़ी पीयूष चौधरी ने कहा कि राजस्थान की टीम का लक्ष्य साफ है – गोल्ड मेडल। “इसके लिए हम सुबह-शाम लगातार अभ्यास कर रहे हैं। कोच का मार्गदर्शन हमारे खेल को और मजबूत बना रहा है।” लोकेश कुमार शर्मा ने भी शिविर को खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर बताया। “डीडवाना में मिला यह प्रशिक्षण शिविर हमारे लिए बेहतर माहौल और एक्सपर्ट ट्रेनिंग लेकर आया है। अब बस मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है ताकि राजस्थान की झोली में फिर से गोल्ड मेडल आ सके।” अध्यक्ष अजीत सिंह ने भरोसा जताया कि इस बार भी राजस्थान की गर्ल्स और बॉयज दोनों टीमें बेहतर प्रदर्शन कर राज्य को गोल्ड मेडल दिलाने में सफल होंगी।

