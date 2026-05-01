आपत्तिजनक फोटो से किया ब्लैकमेल, महिला ने की आत्महत्या; कोर्ट ने सुनाई 7 साल जेल की सजा

Didwana Court Verdict: जिला एवं सत्र न्यायालय डीडवाना ने एक संवेदनशील और गंभीर आपराधिक मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी सोनूराम उर्फ सोहनराम को दोषी करार दिया है. जिला न्यायाधीश नाहर सिंह मीणा ने सुनाए निर्णय में भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (रंगदारी) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी को कुल 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही आरोपी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

नजदीकी रिश्तेदार महिला की खींची आपत्तिजनक तस्वीरें

मामले के अनुसार, आरोपी ने अपने ही नजदीकी रिश्तेदार एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था. वह लगातार इन तस्वीरों को महिला के पति को दिखाने की धमकी देकर उस पर मानसिक दबाव बनाता रहा. लोक-लाज और सामाजिक बदनामी के डर से महिला गहरे तनाव में आ गई और आखिरकार उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली.

13 गवाहों के बयान हुए दर्ज

अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य पेश किए. इस मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, साथ ही 15 दस्तावेजी साक्ष्य और एफएसएल रिपोर्ट (C1) भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसने केस को निर्णायक रूप से मजबूत बनाया.

लोक अभियोजक ने क्या कुछ कहा?

लोक अभियोजक विरेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि यह अपराध केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है. आरोपी ने जिस तरह से महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, वह अत्यंत निंदनीय है. उन्होंने अदालत से कठोर सजा की मांग करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती ही समाज में कानून का डर और विश्वास दोनों बनाए रख सकती है.

सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का गहन परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई और स्पष्ट संदेश दिया कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.