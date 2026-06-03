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Devprayag Road Accident: हरिद्वार में इंतजार करते रहे पिता, फिर आईं पूरे परिवार की लाशें; देवप्रयाग की खाई में समा गई कार

Devprayag Road Accident: देवप्रयाग के साकनीधर में कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई से अलकनंदा नदी में गिर गई. हादसे में चार लोगों की मौत हुई, तीन लापता हैं और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है.

By: Preeti Rajput | Published: June 3, 2026 10:11:54 AM IST

हरिद्वार में इंतजार करते रहे पिता, फिर आईं पूरे परिवार की लाशें; देवप्रयाग की खाई में समा गई कार
हरिद्वार में इंतजार करते रहे पिता, फिर आईं पूरे परिवार की लाशें; देवप्रयाग की खाई में समा गई कार


Devprayag Road Accident: चारधाम यात्रा पर निकला एक परिवार घर से भगवान के दर्शन और सुखद यादों की उम्मीद को लेकर निकले थे. लेकिन उत्तराखंड के देवप्रयाग एक ही पल में सबकुछ बदल गया. जैसलमेर से शुरू हुआ ये सफर एक दर्दनाक हादसे में बदल गया. इस परिवार की इनोवा कार गहरी खाई में गिरकर अलकनंदा नदी में समा गई. इस हादसे में चार लोगों की जान चली गई, वहीं तीन लोग अभी भी लापता हैं. एक मासूम अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है. इस हादसे में पूरा परिवार उजड़ गया है. 

हादसे में 4 लोगों की मौत 

इस भयानक हादसे ने परिवार की सारी खुशियां छीन लीं. हादसे में युवा डॉक्टर दिनेश कुमार माली, उनकी मां, भांजी और ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं 12 साल का बच्चा अभी भी मौत और जिंदगी की बीच संघर्ष कर रहा है. परिवार की तीन महिलाएं भी लापता हैं. जिनकी तलाश SDRF और पुलिस की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं. इस हादसे ने पूरे जैसलमेर को हिला कर रख दिया है. 

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पिता की बच गई जान 

डॉक्टर दिनेश कुमार पिछले एक साल से दिल्ली AIIMS में काम कर रहे थे. जैसलमेर में भी उनकी मेडिकल की एक दुकान हैं. गर्मी की छुट्टियों के दौरान परिवार ने चारधाम यात्रा का कार्यक्रम बनाया था. परिवार के सभी सदस्य इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित थे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी. जानकारी के मुताबिक, दिनेश अपने पिता लूणाराम को हरिद्वार में छोड़कर आगे यात्रा पर निकले थे. इसी वजह से पिता की जान बच गई. 

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खाई में गिर गई कार 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय कार की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी. अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ड्राइवर उसे नियंत्रित नहीं कर पाया. कुछ ही पलों में कार फिसलकर गहरी खाई में गिर गई और सीधा अलकनंदा में जा गिरी. घटना की सूचना मिलते ही देवप्रयाग कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही SDRF की तीन टीमों को रेस्क्यू के लिए लगाया गया. व्यासी, श्रीनगर और ढालवाला से पहुंची टीमों ने तेज बहाव और मुश्किल हालात में बचाव कार्य शुरू किया. अब तक चार शव बरामद किए जा चुके हैं. लापता लोगों की तलाश जारी है. इस दर्दनाक हादसे की खबर से जैसलमेर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

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