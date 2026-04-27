Demand to Declare Cow: गौ माता को ‘राष्ट्रमाता’ घोषित करने की मांग तेज, कुचामन में निकली  यात्रा, सौंपा ज्ञापन

Gau Mata Rashtramata demand: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में सोमवार को ‘गौ सम्मान आह्वान अभियान’ के तहत भव्य शोभायात्रा और धार्मिक आयोजन श्रद्धा, उत्साह और जनसमर्थन के साथ संपन्न हुआ. कार्यक्रम की शुरुआत सुबह श्री श्याम मंदिर परिसर स्थित कुचामन गौशाला से हुई, जहां सबसे पहले गौ माता की विधिवत पूजा-अर्चना की गई. इसके बाद भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ और उसी दौरान श्रद्धालु रैली के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों पर निकले.

पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन से हुई यात्रा की शुरुआत

कार्यक्रम की शुरुआत श्री श्याम मंदिर परिसर स्थित कुचामन गौशाला में गौ माता की विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई. इसके बाद भक्ति भाव से भरे भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया.

नारों के साथ शहरभर में निकली भव्य रैली

“गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो” जैसे नारों के साथ यह यात्रा मुख्य बाजार, प्रमुख चौराहों और मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची. यात्रा के दौरान जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिससे पूरे शहर में उत्साह और आस्था का माहौल नजर आया.

उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन

उपखंड कार्यालय पहुंचने पर जनसमूह ने उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. इस दौरान संत सुदर्शन दास जी (हिरानी गौशाला), भगवान दास जी, लक्ष्मण दास जी और मोनी बाबा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगें रखीं. ज्ञापन में गौ माता को “राष्ट्रमाता/राष्ट्रीय धरोहर” का संवैधानिक दर्जा देने, देशभर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, केंद्र स्तर पर “गोमाता मंत्रालय” की स्थापना करने और गौवंश संरक्षण के लिए सशक्त एकीकृत कानून बनाने जैसी प्रमुख मांगें उठाई गईं. साथ ही संविधान के अनुच्छेद 48 और 51(A)(g) का हवाला देते हुए गौ संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की बात कही गई.

जनआंदोलन के रूप में उभर रहा अभियान

आयोजकों ने बताया कि यह अभियान केवल धार्मिक भावना तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा व्यापक जनआंदोलन बनता जा रहा है. इसका उद्देश्य गौ माता के सम्मान, सेवा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और आमजन में जागरूकता बढ़ाना है. कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए, जिससे पूरा आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने इस अभियान को सफल बनाते हुए समाज में गौ संरक्षण के प्रति व्यापक समर्थन का संदेश दिया.

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