Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रेलर की भिड़ंत से धू-धूकर जले दोनों वाहन, 8 लोगों की मौत; 21 घायल

Rajasthan Accident: राजस्थान के दौसा जिले से बेहद दुखद खबर सामने आई है. जहां दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस आगे चल रहे ट्रेलर से भिड़ गई. हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. इस भीषण सड़क हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है. इस पूरे मामले पर एसपी पीयूष दीक्षित का बयान सामने आया है.

जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह हंस ट्रैवल्स इंदौर की स्लीपर बस थी. दूसरी गाड़ी एक खाली ट्रक था. दोनों गाड़ियां सड़क के सीधे हिस्से पर चल रही थीं. छह लोगों की मौत जलने से हुई, जबकि दो अन्य की मौत सिर में चोट लगने से हुई. बाकी घायल लोगों की हालत स्थिर है.

ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी बस

बताया जा रहा है कि बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी. खबरों के मुताबिक, छह लोगों की मौत जलने से हुई, जबकि दो लोगों की मौत सिर में चोट लगने से हुई. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि हादसे में इक्कीस लोग घायल हुए हैं और उन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस को शक है कि यह हादसा ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हुआ. आग लगने की वजह की अभी जांच चल रही है. वहीं, एक ग्रामीण ने दावा किया कि बस के स्टोरेज कंपार्टमेंट में सिगरेट के पैकेट भरे हुए थे.

Dausa, Rajasthan: A major road accident took place on the Delhi–Mumbai Expressway under the Kolwa Police Station limits in Dausa district after a bus and a truck collided head-on. Fire tenders from Dausa and Bandikui rushed to the spot and brought the blaze under control, while… pic.twitter.com/kxGvE7LaEJ — IANS (@ians_india) July 1, 2026







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रोका गया ट्रैफिक

जलती हुई गाड़ियों की वजह से एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ ट्रैफिक रोक दिया गया था. करीब एक घंटे बाद जलती हुई गाड़ियों को किनारे हटाया गया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बस में आग तेजी से फैली, जिससे अंदर फंसे लोगों को बचाना मुश्किल हो गया. हादसे में कई बच्चों के भी घायल होने की जानकारी सामने आ रही है. अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के पैरों में गिरकर अपने घायल बच्चे को बचाने की गुहार लगाती दिखी.

बस में करीब एक घंटे तक लगी रही आग

बस में करीब एक घंटे तक आग लगी रही. आग की लपटों के बीच अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर खून और शरीर के अंग बिखरे पड़े थे. स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के दौरान कुछ यात्री बस से बाहर भी गिर गए थे.

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