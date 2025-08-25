Dantaramgarh News: धारदार हथियार से वृद्ध पर हमला, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत

गिरधारी सोनी की दाँतारामगढ़ से रिपोर्ट: दाँतारामगढ़ के थाना क्षेत्र के सुबह में गुवारड़ी गांव में मेई रोड़ पर खेत में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खेत में शव मिलने की सूचना पर दांतारामगढ़ थाने के एसआई सुआलाल मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया व लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम की जानकारी ली।मृतक की पहचान भंवरलाल जाट पुत्र रामदेवा राम निवासी चक मिटाई 2 भारीजा के रूप में की गयी है।

शव का पोस्टमार्टम करवाया गया

जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर सुआलाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि पन्नालाल वर्मा के खेत में एक अधेड़ व्यक्ति का शव पड़ा है सूचना पर मौके पर पहुंच कर जानकारी ली तो मृतक की पहचान भंवरलाल जाट पुत्र रामदेवा राम निवासी चक मिटाई 2 भारीजा के रूप में हुई। और प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह सुबह करीब 6:00 अपने घर से गांव की ओर जाने के लिए निकला था और खेतों की ओर से जा रहा था खेत में काम करने वाले लोगों ने मृत अवस्था में पड़ा मिला तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में दांता सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चलेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला अधेड़ का शव

मिली जानकारी के अनुसार खेत में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला अधेड़ का शव, जिसकी वजह से खेत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली गयी है।सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या या दुर्घटना की आशंका के आधार पर जांच में जुट गई है। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ भूपेंद्र सिंह धौनी और कोतवाली प्रभारी धीरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे सूचना के बाद एसआई सुआलाल मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे कर लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम का जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल से मिले शव की पहचान भंवर लाल जाट निवासी चक मिटाई 2 भारीजा के रूप में की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रखवाया दांता सीएचसी की मोर्चरी में भेजवा दिया है।परिजनो को मोर्चरी में शब् की पहचान करने के लिए बुलाया जायेगा और परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का होगा पोस्टमार्टम।

