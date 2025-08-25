Home > राजस्थान > Dantaramgarh News: धारदार हथियार से वृद्ध पर हमला, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत

Dantaramgarh News: धारदार हथियार से वृद्ध पर हमला, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत

अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई,एसआई सुआलाल मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे कर लोगों से पूछताछ

Published By: Ratna Pathak
Published: August 25, 2025 15:17:00 IST

गिरधारी सोनी की दाँतारामगढ़ से रिपोर्ट: दाँतारामगढ़ के थाना क्षेत्र के सुबह में गुवारड़ी गांव में मेई रोड़ पर खेत में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खेत में शव मिलने की सूचना पर दांतारामगढ़ थाने के एसआई सुआलाल मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया व लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम की जानकारी ली।मृतक की पहचान भंवरलाल जाट पुत्र रामदेवा राम निवासी चक मिटाई 2 भारीजा के रूप में की गयी है। 

शव का पोस्टमार्टम करवाया गया

जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर सुआलाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि पन्नालाल वर्मा के खेत में एक अधेड़ व्यक्ति का शव पड़ा है सूचना पर मौके पर पहुंच कर जानकारी ली तो मृतक की पहचान भंवरलाल जाट पुत्र रामदेवा राम निवासी चक मिटाई 2 भारीजा के रूप में हुई। और प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह सुबह करीब 6:00 अपने घर से गांव की ओर जाने के लिए निकला था और खेतों की ओर से जा रहा था खेत में काम करने वाले लोगों ने मृत अवस्था में पड़ा मिला तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में दांता सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चलेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सिनेमा और राजनीति का सितारा Joy Banerjee अब नहीं रहे, अस्पताल में ली अंतिम सांसें

संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला अधेड़ का शव

मिली जानकारी के अनुसार खेत में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला अधेड़ का शव, जिसकी वजह से खेत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली गयी है।सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या या दुर्घटना की आशंका के आधार पर जांच में जुट गई है। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ भूपेंद्र सिंह धौनी और कोतवाली प्रभारी धीरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे सूचना के बाद एसआई सुआलाल मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे कर लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम का जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल से मिले शव की पहचान भंवर लाल जाट निवासी चक मिटाई 2 भारीजा के रूप में की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रखवाया दांता सीएचसी की मोर्चरी में भेजवा दिया है।परिजनो को मोर्चरी में शब् की पहचान करने के लिए बुलाया जायेगा और परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का होगा पोस्टमार्टम। 

School Holidays 2025: छुट्टियों की बहार! जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, यहां देखें डिटेल्स

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025
Dantaramgarh News: धारदार हथियार से वृद्ध पर हमला, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Dantaramgarh News: धारदार हथियार से वृद्ध पर हमला, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dantaramgarh News: धारदार हथियार से वृद्ध पर हमला, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत
Dantaramgarh News: धारदार हथियार से वृद्ध पर हमला, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत
Dantaramgarh News: धारदार हथियार से वृद्ध पर हमला, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत
Dantaramgarh News: धारदार हथियार से वृद्ध पर हमला, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?