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पत्नी गई थी मंदिर… पीछे से हो गया खेला, पिछले 18 साल से पति रोज करता है अफसोस

CP Joshi Nathdwara Results 2008: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2008 में कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने एक वोट से हार का सामना किया था, क्योंकि उनकी पत्नी मंदिर गई थीं और मतदान नहीं सकीं.

By: JP Yadav | Last Updated: May 8, 2026 2:54:30 PM IST

पत्नी गई थी मंदिर... पीछे से हो गया खेला, पिछले 18 साल से पति रोज करता है अफसोस
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CP Joshi Nathdwara Results 2008: राजस्थान की राजनीति का एक रोचक किस्सा इतिहास बन गया है जब एक राज्य का होने वाला मुख्यमंत्री एक वोट से चूक गया. इस हार ने उसे मुख्यमंत्री पद से महरूम कर दिया. इसका उन्हें मलाल रहा और जीवनभर इसका मलाल रहेगा. हुआ यूं कि मतदान के दिन पत्नी और बेटी मंदिर चले गए इसके बाद लौटे तो मतदान का समय पूरा हो गया. परिणाम आया तो नेताजी एक वोट से चुनाव हार गए. यह नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के कद्दावर नेता डॉ. सीपी जोशी.    

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2008 में वर्ष डॉ. सीपी जोशी नाथद्वारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे. यह भी तय था कि कांग्रेस जीती तो सीपी जोशी ही मुख्यमंत्री बनेंगे. सीपी जोशी सिर्फ एक वोट से चुनाव हार गए. कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. सीपी जोशी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कल्याण सिंह चौहान से महज एक वोट से चुनाव हरा दिया. उन्होंने कभी कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह एक वोट से चुनाव में मात खा जाएंगे. 

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पत्नी नहीं पहुंच पाईं वोट देने

डॉ. सीपी जोशी ने हार के बाद खुद स्वीकार किया था कि उनकी पत्नी मतदान करने नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि वह मंदिर गई थीं. जाहिर है कि अगर वह मतदान करतीं तो मामला बराबरी तक तो पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. इसके बाद यानी पत्नी मतदान नहीं कर पाई तो सीपी जोशी ने विधायकी गंवाने के साथ ही मुख्यमंत्री का पद भी गंवा दिया.

क्यों बनाए गए थे सीएम उम्मीदवार 

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सीपी जोशी कांग्रेस के राजस्थान के वरिष्ठ नेता था. उनकी काबलियत का सम्मान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी करते हैं. सीपी जोशी राजस्थान की नाथद्वारा विधानसभा सीट से वर्ष 1980, 1985, 1998 में और 2003 में चुने गए थे. लगातार चार बार चुनाव जीतना बड़ी उपलब्धि थी. ऐसे में पार्टी में वरिष्ठ नेता होने के चलते वर्ष 2008 के चुनावों में सीपी जोशी को कांग्रेस की ओर से सीएम पद के दावेदार भी थे. यह भी तय था कि अगर वह जीतते तो सीएम ही बनते.

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कोर्ट पहुंचा मामला

कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने एक वोट से चुनाव हारने के बाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई और मतदान में धांधली का आरोप लगाया. डॉ. जोशी का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कल्याण सिंह चौहान की पत्नी कल्पना कंवर ने दो बूथों पर मतदान किया. उन्होंने बूथ संख्या 39 और 40 पर मतदान करने का आरोप लगाया था. यह मामला हाई कोर्ट में करीब 9 साल तक चला और आखिरकार वर्ष 2017 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और चुनाव को रद्द कर दिया. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल्याण सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. यहां पर 5 साल का वक्त निकल गया और कल्याण सिंह पांच साल तक विधायक रहे. इसके बाद जीतहार का कोई मतलब नहीं बनता. 

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Tags: home-hero-pos-1rajasthan politics
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