Rajasthan: दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं! दुकान में पटाखों से रातभर धधकती रही आग, सुबह मिली कांग्रेस पार्षद और पति की लाश

Rajasthan Usha Devi Poonamia Death: दिवाली की खुशियों के बीच पटाखों की एक चिंगारी राजस्थान के एक परिवार के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन गई. जिस दुकान के बाहर त्योहार के लिए पटाखे बेचे जा रहे थे, वहीं लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. बचने के लिए कांग्रेस की एक पार्षद बेसमेंट में चली गईं, लेकिन वहां धुआं भरने से उनकी दम घुटने से मौत हो गई. दूसरी ओर, उनके पति दुकान के अंदर ही फंस गए और जिंदा जल गए. इस हादसे में दंपति की जान चली गई. जबकि उन्हें बचाने पहुंचे उनके बड़े भाई भी गंभीर रूप से झुलस गए.

पटाखों से निकली चिंगारियों से भीषण आग लग गई

यह दुखद घटना राजस्थान के पाली जिले के फालना कस्बे में रविवार रात करीब 10:30 बजे हुई. मरने वालों की पहचान खुडाला-फालना नगर पालिका के वार्ड 23 से कांग्रेस पार्षद उषा देवी पूनमिया (68) और उनके पति प्रकाश पूनमिया (70) के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, कुछ लोग स्वर्ण मंदिर के पास सड़क पर पटाखे फोड़ रहे थे. एक चिंगारी पूनमिया परिवार की दुकान के बाहर रखे पटाखों पर गिर गई. परिवार ने अपनी कॉस्मेटिक और बैटरी की दुकान के बाहर पटाखों की एक टेम्पररी दुकान भी लगाई थी. जैसे ही पटाखों में आग लगी, आग तेजी से फैल गई और दोनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया.

बेसमेंट में दम घुटने से पार्षद की मौत

फालना पुलिस स्टेशन के SHO पन्ना राम के मुताबिक, आग लगने पर उषा देवी अपनी जान बचाने के लिए दुकान के बेसमेंट में भागीं. लेकिन, जगह जल्दी ही धुएं से भर गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई. उसका पति, प्रकाश, दुकान के अंदर फंस गया और आग में उसकी मौत हो गई. प्रकाश के बड़े भाई, गौतम पुनमिया (73), भी कपल को बचाने की कोशिश में बुरी तरह जल गए. उन्हें पाली के बांगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

सुबह 5 बजे बेसमेंट में लाशें मिलीं

आग बुझाने के लिए सुमेरपुर, बाली, सादरी और रानी से फायर इंजन बुलाए गए. फायरफाइटर्स ने आग पर काबू पाने के लिए लगभग 25 चक्कर लगाए. रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा और आखिरकार सुबह लगभग 2 बजे आग बुझाई गई, बेसमेंट में लगभग 10 फीट पानी भर गया था.

इसके बाद, पुलिस ने बेसमेंट में फंसे कपल को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. सोमवार सुबह लगभग 5 बजे उनकी लाशें मिलीं. पुलिस ने लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया है. बताया जा रहा है कि कपल का बेटा मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता है.