दुबई-जयपुर Air India फ्लाइट में हंगामा! महिला क्रू से बदतमीजी, नशे में धुत यात्री गिरफ्तार

Jaipur Airport News: एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-195 में दुबई से जयपुर आते समय एक शराबी यात्री ने महिला क्रू से अभद्रता की. घटना की जानकारी फ्लाइट कमांडर को दी गई. जयपुर पहुंचने पर यात्री को एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंप दिया गया, जहां उसके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू हो गई है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 20, 2025 9:14:35 PM IST

Air India: राजस्थान के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक गंभीर और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां दुबई से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-195 में एक यात्री ने नशे की हालत में एक महिला क्रू मेंबर के साथ बदतमीजी की. यह घटना फ्लाइट के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद शुरू हुई और जब तक प्लेन जयपुर पहुंचा, तब तक हालात तनावपूर्ण हो गया था.

चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी यात्री नशे में था जब वह फ्लाइट में चढ़ा. फ्लाइट के दौरान उसने बार-बार महिला क्रू मेंबर से बहस की, गाली-गलौज की और गलत व्यवहार किया है. दूसरे यात्रियों और फ्लाइट स्टाफ ने उसे कई बार शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उसका व्यवहार और भी aggressive होता गया.

लैंडिंग के बाद आरोपी यात्री गिरफ्तार

महिला क्रू मेंबर ने तुरंत फ्लाइट कमांडर को स्थिति के बारे में बताया. कमांडर ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थिति को कंट्रोल में रखा और जैसे ही विमान जयपुर में लैंड हुआ, सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया है. जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होते ही आरोपी यात्री को एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, शुरुआती पूछताछ की और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और विमान अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

आरोपी यात्री के खिलाफ कार्रवाई

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घटना की पुष्टि की और कहा कि वे अपने सभी क्रू मेंबर्स की सुरक्षा और सम्मान को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते है. ऐसे अनुशासनहीन और असामाजिक व्यवहार के बारे में हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है. कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी के खिलाफ हर संभव सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा अनुशासनहीनता की घटनाएं लगातार बढ़ रही है. एयरलाइन कर्मचारियों खासकर महिला क्रू मेंबर्स के साथ बदतमीजी धमकी और शारीरिक हमले की घटनाएं कई बार सामने आई है.

यह एविएशन इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की मानसिक सुरक्षा और काम के माहौल पर गंभीर सवाल उठाता है. एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयरलाइंस और DGCA को ऐसे यात्रियों पर लंबे समय तक उड़ान भरने पर बैन लगाना चाहिए और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए.

