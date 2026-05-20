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Rajasthan Crime: रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, फिर दोनों करने लगे ये काम… अचानक पहुंच गए लोग, छोड़ने का गुहार लगाती रह गई लड़की

Barmer Crime: युवक रात करीब एक बजे प्रेमिका से मिलने उसके गांव के पास पहुंचा था. दोनों एक स्थान पर बैठकर बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान गांव के कुछ युवक वहां पहुंच गए और दोनों को पकड़ लिया.

By: Hasnain Alam | Published: May 20, 2026 6:59:33 PM IST

बाड़मेर प्रेम प्रसंग केस
बाड़मेर प्रेम प्रसंग केस


Rajasthan Crime News: राजस्थान के बाड़मेर से प्रेम प्रसंग में अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. मामला सदर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां युवती से मिलने पहुंचे युवक को लोगों ने पकड़कर रातभर बंधक बनाए रखा. साथ ही लोगों ने युवक के हाथ रस्सी से बांध दिए और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया. युवक के बाल, दाढ़ी, मूंछ और यहां तक कि भौहें भी काट दी गईं.

बताया जा रहा है कि युवक रात करीब एक बजे प्रेमिका से मिलने उसके गांव के पास पहुंचा था. दोनों एक स्थान पर बैठकर बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान गांव के कुछ युवक वहां पहुंच गए और दोनों को पकड़ लिया. आरोप है कि लोग युवक को जबरन अपने साथ ले गए और उसके हाथ रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया.

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युवती रोते हुए लगाती रही छोड़ने की गुहार

इस दौरान युवती रोते हुए लगातार दोनों को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी. आरोपियों ने कैंची मंगवाकर युवती के सामने ही युवक के सिर के एक तरफ के बाल काट दिए. फिर दाढ़ी और मूंछ भी एक तरफ से काट दी गई.

इतना ही नहीं, युवक की भौहों के बाल तक काट दिए गए. इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग वीडियो भी बनाते रहे. ग्रामीणों ने युवक को गांव में दोबारा आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी. जानकारी के अनुसार युवक और युवती को करीब पांच घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया. सुबह करीब छह बजे युवक को वहां से उसके गांव की ओर रवाना कर दिया गया.

युवक के गांव भेजी गई पुलिस की टीम

पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो के आधार पर युवक और युवती की पहचान कर ली गई है. मामले की जांच के लिए पुलिस टीम युवक के गांव भेजी गई है. दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. पुलिस का कहना है कि अब तक किसी पक्ष की ओर से कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई है, लेकिन वायरल वीडियो और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

Tags: barmer newshome-hero-pos-3rajasthan news
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