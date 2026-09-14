Baran Nagar Parishad Chunav Results 2026: बीजेपी-कांग्रेस की लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने मारी बाजी? पूर्ण बहुमत हासिल कर रचा इतिहास

Baran Nagar Parishad Chunav Results 2026: राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. बारां नगर परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) ने नतीजे से सबकों चौंका दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बारां नगर निगम परिषद के 60 में से 31 वार्ड पर जीत हासिल कर आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया है. आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया है. दूसरी तरफ बीजेपी ने मांलरोल (19 सीटें) और छबड़ा (14 सीटें ) नगर पालिका में बढ़त हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने अटरू (14 सीटें) और सीसवाली (9 सीटें) निकायों में सबसे बड़ा दल बनने में कामयाबी मिली.

अंता नगर पालिका में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 16-16 सीटों के साथ बराबरी पर रहीं, जिससे वहां बोर्ड गठन में निर्दलीय पार्षद बेहद निर्णायक भूमिका निभाएंगे.

किसे कहां से मिली बढ़त?

बारां नगर परिषद: कुल वार्ड- 60, आप- 31, बीजेपी- 09, कांग्रेस- 18, अन्य- 02

अंता नगर पालिका: कुल वार्ड- 35, बीजेपी- 16, कांग्रेस- 16, अन्य- 03

मांगरोल नगर पालिका: कुल वार्ड- 35, बीजेपी- 19, कांग्रेस- 10, अन्य- 06

छबड़ा नगर पालिका: कुल वार्ड- 35, बीजेपी- 14, कांग्रेस- 12, अन्य- 09

अटरू नगर पालिका: कुल वार्ड- 25, बीजेपी- 10, कांग्रेस- 14, अन्य- 01

सीसवाली नगर पालिका: कुल वार्ड- 20, बीजेपी- 06, कांग्रेस- 09, अन्य- 05

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अब तक किस पार्टी को मिली कितनी सीट?

राजस्थान निकाय चुनाव के अब तक के नतीजों के मुताबिक, बीजेपी ने 3,587 वार्डों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस ने 3050 वार्डों में जीत हासिल की है, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2,024 वार्डों में जीत हासिल की है. इसके अलावा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने 56, CPI(M) ने 37, बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 15, आम आदमी पार्टी (AAP) ने 10 और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने आठ वार्ड जीते हैं. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि जयपुर के एक बूथ पर 11 सितंबर को दोबारा वोटिंग होनी है.

इन चुनावों को 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार और कांग्रेस के लिए एक अहम राजनीतिक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है.

309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए वोटिंग 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में हुई. 10 नगर निगमों, 51 नगर परिषदों और 248 नगर पालिकाओं में कुल 10,245 पार्षदों को चुना जाना है, और 1.44 करोड़ से ज्यादा वोटर वोट डालने के लिए योग्य हैं.

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